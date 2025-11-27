Meteoroloji 13 ili tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı birden bastıracak: Günlerce devam edecek

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu