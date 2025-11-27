Meteoroloji 13 ili tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı birden bastıracak: Günlerce devam edecek

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Kasım Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. İç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışı için de tarih verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasında kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı. Buna göre, kar yağışı pazar günü Sivas, Erzincan, Malatya, Muş, Van, Hakkari'de başlayacak, 1 Aralık Pazartesi günü ise 13 ile yayılacak. Pazartesi günü birçok il güne bembeyaz başlayacak. Pazartesi günü kar yağışı beklenen iller ise, Sivas, Erzurum, Van, Hakkari, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan şeklinde.
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık