18°
Meteoroloji 13 ili tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı birden bastıracak: Günlerce devam edecek

Kasım 27, 2025 07:35
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Kasım Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı.  İç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışı için de tarih verildi. 

2
kar yağışı ne zaman geliyor

PAZARTESİ GÜNÜ 13 İLDE KAR YAĞIŞI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasında kar yağışı beklenen illeri tek tek sıraladı. Buna göre, kar yağışı pazar günü Sivas, Erzincan,  Malatya, Muş, Van, Hakkari'de başlayacak, 1 Aralık Pazartesi günü ise 13 ile yayılacak. Pazartesi günü birçok il güne bembeyaz başlayacak. Pazartesi günü kar yağışı beklenen iller ise, Sivas, Erzurum, Van, Hakkari, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan şeklinde. 

3
marmara'da hava durumu

MARMARA


Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

4
Ege'de hava durumu

EGE


Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

6
İç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

7
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

8
karadeniz'de hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

9
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

10
güneydoğu anadolu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

