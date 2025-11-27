Yangında mahsur kalan felçli hasta hayatını kaybetti

Kütahya'da 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Çabuk çiftinin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Felçli olduğu öğrenilen 68 yaşındaki İsmet Çabuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eşi Şükran Çabuk (65) ise yaralı olarak kurtarıldıktan sonra Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 KİŞİ DAHA DUMANDAN ETKİLENDİ

Binada mahsur kalan diğer dairelerde oturan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından daireden çıkarılan İsmet Çabuk'un cenazesi morga kaldırıldı.