Dünya
Hong Kong'da yangın felaketi! 7 gökdelen küle döndü: Yüzlerce kayıp var

Hong Kong'da bir sitedeki dış cephe tadilatı felakete dönüştü. 7 gökdelende çıkan devasa yangının bilançosu giderek ağırlaşıyor. Can kaybı 40'ı aşarken, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 05:20
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 05:27

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanlı sitede çıkan yangında ve yaralı sayısı artıyor.

1900'DEN FAZLA DAİRE

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre; dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu sitede başlayan , binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayılmıştı.

Hong Kong'da yangın felaketi! 7 gökdelen küle döndü: Yüzlerce kayıp var

ONLARCA ÖLÜ, YÜZLERCE KAYIP VAR

Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamaya göre, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin olduğu 44 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 45 kişinin sağlık durumu hayatiyetini koruyor.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandan 3'ü kontrol altına alınırken 4 binada yangın devam ediyor. 279 kişiden hala haber alınamazken 26 itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Hong Kong'da yangın felaketi! 7 gökdelen küle döndü: Yüzlerce kayıp var

GÖZALTILAR VAR

Emniyet yetkilileri, yangınla ilişkili olarak, sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle adam öldürme" şüphesiyle gözaltına aldı.

nedeniyle binalara kurulan bambu iskelelerin ve pencerelerin kaplandığı plastik köpük malzemenin yangının hızla yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Hong Kong'da yangın felaketi! 7 gökdelen küle döndü: Yüzlerce kayıp var

YANGININ SEBEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, "Şirketin sorumlu kişilerinin, olayda ağır ihmali olduğu ve bunun yangının hızla yayılmasına ve çok sayıda can kaybına sebep olduğuna dair sebeplerimiz var." ifadesini kullandı.

Güvenlik Bakanı Chris Tang da yaptığı açıklamada, ilk incelemeler yangının hızla yayılmasının olağan dışı olduğu, buna büyük ölçüde plastik köpük yalıtım malzemesinin yol açtığına işaret ederek, "Bina duvarlarının kaplandığı materyalin, iskeleti çevreleyen kurulan ağların ve su geçirmez muşambanın yandığında alevlerin, standartlara uygun malzemelerde olması gerekenden daha hızlı yayıldığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong'da yangın felaketi! 7 gökdelen küle döndü: Yüzlerce kayıp var

5. SEVİYE ALARM

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kurulan 8 geçici barınağa yangından etkilenen 900 civarı vatandaşın sığındığını belirtti.

Hong Kong'da yangın felaketi! 7 gökdelen küle döndü: Yüzlerce kayıp var

Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği kaydetti. Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Hong Kong'da yangın felaketi! 7 gökdelen küle döndü: Yüzlerce kayıp var

Şİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangında hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dilerken Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirirken hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Lee, yangınla ilgili çalışmaları koordine etmek üzere kabinesiyle acil toplantı yaptı.

