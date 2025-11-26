Bir mahalle bu yangınla yok oldu: 1500 ev küle döndü

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Korail Mahallesi'nde korkunç bir yangın başladı ve giderek büyüdü. Yetkililer, Korail Mahallesi'nde beş saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında yaklaşık 1500 evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Yangının çıktığı mahallede evlerin bitişik olmasından dolayı ulaşımın zor olduğunu vurgulayan yetkililer, bu sebeple ekipler geldiğinde, yangının çoktan ileri boyuta ulaştığını ifade etti.