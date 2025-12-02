Gemiden düşen angus yüzerek karaya çıktı! O anlar kamerada

Kategoriler
Hatay'ın Akdeniz açıklarında gemiden denize düşen angus, yüzerek karaya ulaştı. Balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşların kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Uzun süren çabalar sonucu, ağlara sıkışan hayvan dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan Angus, güvenli bölgeye alınarak karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan angus ekiplere teslim edildi. Angusun, yurt dışından Türkiye'ye gemiyle getirildiği ve gemiden denize düştüğü tahmin ediliyor.