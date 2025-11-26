Hong Kong'da çok katlı binada yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kategoriler
Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan çok katlı bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın, 1900'dan fazla dairenin olduğu sitede, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı. Yetkililer yangında, 1'i itfaiyeci 4 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.