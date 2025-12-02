Türkiye'nin en kötü yemeği belli oldu! Taste Atlas'ın listesinde en düşük beğeniyi aldı

3 - KAYMAKLI KAYISI

İşte bilmeyenler için tarif:

Kayısıları bir gün önceden 2 lt suya ısla.

Şekeri, suyu ve baharatları kaynat, 5-10 dakika, kıvam alıncaya kadar kaynatmaya devam et.

Süzülmüş kayısıları kaynayan şuruba ekle. Kayısılar parlak ve şeffaf oluncaya kadar 15-20 dak. pişir. Kayısıların dağılmamasına ve çok yumuşamamasına dikkat et. Pişmiş kayısıları süzerek bir tepsiye al ve soğut. Kalan şurubu koyulaşaıncaya kadar kaynatmaya devam et.

Soğumuş kayısıları hafifçe ikiye ayır, içine bir tatlı kaşığı kaymak koy.

Koyulaşmış şurupla servis yap.