Türkiye'nin en kötü yemeği belli oldu! Taste Atlas'ın listesinde en düşük beğeniyi aldı

Türk mutfağının en kötü yemekleri belli oldu. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas araştırmalarına göre en düşük beğeni alan Türk yemeklerini sıraladı.
Türk yemekleri dünyada en lezzetli yemekler olarak öne çıkıyor. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı puanlarıyla belirlenen "en düşük beğeni alan Türk yemekleri" listesini açıkladı.
Taste Atlas verilerine göre en düşük puan alan 10 Türk yemeği şöyle sıralandı:
Hanım göbeği tarifi için malzemeler; 2 su bardağı su, 2 su bardağı un, 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı irmik tepeli olmasın, 2 yemek kaşığı nişasta tepeli olmasın, çay kaşığı ucu ile tuz kullanılıyor. Şerbeti için ise 2 su bardağı su, 2 buçuk su bardağı şeker, 5. damla limon suyu ekleniyor.
Türkiye’de sofralarda vazgeçilmez özellik Karadeniz bölgesinde sıkça tercih ediliyor.
Etli taze fasulye yemeği tarifi için malzemeler; Yarım kilo taze fasulye, 300 gram kuzu eti (veya dana eti), 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvıyağ, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 2 adet domates, 1 adet soğan
Pratik türlü yemeği için taze fasulye, 6-7 adet yeşil biber, büyük boy patates ve domates, salça, 1 çay bardağı sıvı yağ kullanılıyor. İsteğe göre havuç veya soğan gibi farklı sebzeler de ilave ediliyor.
Osmanlı’dan miras kalan lezzet!
Hoşaf Tarifi Nasıl Yapılır?
Kuru meyveler yıkanır. Su, şeker ve limon suyu tencereye alınarak kaynamaya bırakılır. Kaynayınca süzülen meyveler ilave edilir. Yaklaşık 20-25 dakika pişirilir. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alınır. Arzuya göre soğuk servis edilir.
Yarım kg boyun eti, 1 adet burnu kesilmiş kuzu kellesi, 1 adet iri ilikli kemik, bir fincan zeytinyağı, tuz ve su kullanılır.
Servis edilirken genelde sarımsak, karabiber, sirke şeklinde sunumu olabiliyor.
Osmanlı’dan miras kalan vazgeçilmez lezzetler arasında. Enerji verici özelliği sebebiyle yorgunluğu azaltıyor.
Mahluta çorbası, Antakya yöresine özgü mercimek çorbasıdır. Kırmızı mercimeğin suyla kaynatılmasıyla yapılır. Çorbanın kıvamına gelmesinden sonra ayrı bir tavada kızartılan sıvı yağın içerisine kırmızı pul biber ve kuru nane atılarak kızartılır.
İşte bilmeyenler için tarif:
Kayısıları bir gün önceden 2 lt suya ısla.
Şekeri, suyu ve baharatları kaynat, 5-10 dakika, kıvam alıncaya kadar kaynatmaya devam et.
Süzülmüş kayısıları kaynayan şuruba ekle. Kayısılar parlak ve şeffaf oluncaya kadar 15-20 dak. pişir. Kayısıların dağılmamasına ve çok yumuşamamasına dikkat et. Pişmiş kayısıları süzerek bir tepsiye al ve soğut. Kalan şurubu koyulaşaıncaya kadar kaynatmaya devam et.
Soğumuş kayısıları hafifçe ikiye ayır, içine bir tatlı kaşığı kaymak koy.
Koyulaşmış şurupla servis yap.
Haşlama için; 1 adet beyin, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz
Salata sosu için; 1 adet limon suyu, 1 tatlı kaşığı sirke, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı tuz (damak zevkine göre ayarlanmalı), 1 diş rendelenmiş sarımsak
Üzeri için; maydanoz, kırmızı toz biber
Kapuska kelimesi dilimize Rusça’dan geçmiş ve Rusça’da “Kapuska”, “Lahana” demek. Kocaman ve mis gibi lahanaların dış yapraklarıyla nefis bir lahana sarması yaparsınız, geri kalan iç kısmıyla da bir kapuska pişirirsiniz. Hem ekonomik hem de pratik.