Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye'nin en kötü yemeği belli oldu! Taste Atlas'ın listesinde en düşük beğeniyi aldı

Aralık 02, 2025 12:18
1
Türkiye'nin en kötü yemeği belli oldu

Türk mutfağının en kötü yemekleri belli oldu. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas araştırmalarına göre en düşük beğeni alan Türk yemeklerini sıraladı.

2

Türk yemekleri dünyada en lezzetli yemekler olarak öne çıkıyor. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı puanlarıyla belirlenen "en düşük beğeni alan Türk yemekleri" listesini açıkladı.

3

Taste Atlas verilerine göre en düşük puan alan 10 Türk yemeği şöyle sıralandı:

4

10 - HANIM GÖBEĞİ

Hanım göbeği tarifi için malzemeler; 2 su bardağı su, 2 su bardağı un, 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı irmik tepeli olmasın, 2 yemek kaşığı nişasta tepeli olmasın, çay kaşığı ucu ile tuz kullanılıyor. Şerbeti için ise 2 su bardağı su, 2 buçuk su bardağı şeker, 5. damla limon suyu ekleniyor.

5

9 - ETLİ TAZE FASULYE

Türkiye’de sofralarda vazgeçilmez özellik Karadeniz bölgesinde sıkça tercih ediliyor. 
Etli taze fasulye yemeği tarifi için malzemeler; Yarım kilo taze fasulye, 300 gram kuzu eti (veya dana eti), 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvıyağ, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 2 adet domates, 1 adet soğan

6

8 - TÜRLÜ

Pratik türlü yemeği için taze fasulye, 6-7 adet yeşil biber, büyük boy patates ve domates, salça, 1 çay bardağı sıvı yağ kullanılıyor. İsteğe göre havuç veya soğan gibi farklı sebzeler de ilave ediliyor.

7

7 - HOŞAF

Osmanlı’dan miras kalan lezzet! 

Hoşaf Tarifi Nasıl Yapılır?

Kuru meyveler yıkanır. Su, şeker ve limon suyu tencereye alınarak kaynamaya bırakılır. Kaynayınca süzülen meyveler ilave edilir. Yaklaşık 20-25 dakika pişirilir. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alınır. Arzuya göre soğuk servis edilir.

8

6 - KUZU KELLE

Yarım kg boyun eti, 1 adet burnu kesilmiş kuzu kellesi, 1 adet iri ilikli kemik, bir fincan zeytinyağı, tuz ve su kullanılır.
Servis edilirken genelde sarımsak, karabiber, sirke şeklinde sunumu olabiliyor.

9

5 - OSMANLI MACUNU

Osmanlı’dan miras kalan vazgeçilmez lezzetler arasında. Enerji verici özelliği sebebiyle yorgunluğu azaltıyor.

10

4 - MAHLUTA

Mahluta çorbası, Antakya yöresine özgü mercimek çorbasıdır. Kırmızı mercimeğin suyla kaynatılmasıyla yapılır. Çorbanın kıvamına gelmesinden sonra ayrı bir tavada kızartılan sıvı yağın içerisine kırmızı pul biber ve kuru nane atılarak kızartılır.

11

3 - KAYMAKLI KAYISI

İşte bilmeyenler için tarif:
Kayısıları bir gün önceden 2 lt suya ısla.
Şekeri, suyu ve baharatları kaynat, 5-10 dakika, kıvam alıncaya kadar kaynatmaya devam et.
Süzülmüş kayısıları kaynayan şuruba ekle. Kayısılar parlak ve şeffaf oluncaya kadar 15-20 dak. pişir. Kayısıların dağılmamasına ve çok yumuşamamasına dikkat et. Pişmiş kayısıları süzerek bir tepsiye al ve soğut. Kalan şurubu koyulaşaıncaya kadar kaynatmaya devam et.
Soğumuş kayısıları hafifçe ikiye ayır, içine bir tatlı kaşığı kaymak koy.
Koyulaşmış şurupla servis yap.

12

2 - BEYİN SALATASI

Haşlama için; 1 adet beyin, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz

Salata sosu için; 1 adet limon suyu, 1 tatlı kaşığı sirke, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı tuz (damak zevkine göre ayarlanmalı), 1 diş rendelenmiş sarımsak

Üzeri için; maydanoz, kırmızı toz biber

13

1 - KAPUSKA

Kapuska kelimesi dilimize Rusça’dan geçmiş ve Rusça’da “Kapuska”, “Lahana” demek. Kocaman ve mis gibi lahanaların dış yapraklarıyla nefis bir lahana sarması yaparsınız, geri kalan iç kısmıyla da bir kapuska pişirirsiniz. Hem ekonomik hem de pratik.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.