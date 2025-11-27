4 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasını deşifre etmeye yönelik Eskişehir merkezli 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eskişehir merkezli Ankara, Sakarya ve Hatay'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 20'si yakalandı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca, tabancalara ait fişekler, 3 bıçak, terör örgütünün sözde bayrağı ve bayrağın bulunduğu kaleme el konuldu.

16 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.