Gündem
Gaziantep’te DEAŞ’ın finans kaynağına şafak operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep’te DEAŞ terör örgütünün finans kaynağına yönelik jandarma ekiplerince yapılan şafak operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te DEAŞ'ın finans kaynağına şafak operasyonu: 13 gözaltı
’te İl Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütünün kaynaklarının deşifre edilmesi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Gaziantep’te DEAŞ’ın finans kaynağına şafak operasyonu: 13 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı’nın da destek verdiği teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda DEAŞ terör örgütüne finans desteği sağlayan 13 tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanması için 12 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

Gaziantep’te DEAŞ’ın finans kaynağına şafak operasyonu: 13 gözaltı

Yapılan şafak operasyonu ile 13 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların bulundukları adreslerde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Gaziantep’te DEAŞ’ın finans kaynağına şafak operasyonu: 13 gözaltı

Yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TGRT Haber
