Altın fiyatları yine düşüşe geçti! Gram altın bu seviyeye geriledi: İşte 27 Kasım 2025 güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın piyasasında haraketlilik 27 Kasım Perşembe günü de devam ediyor. Neredeyse 5 haftadır düşüşlere doymayan altın fiyatları dün toparlanma eğilimi göstermişti. Dün günü yükselişle açan altın fiyatları yeni günde yine düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Kasım Perşembe 2025 altın fiyatları...