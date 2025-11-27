Erzincan'da kafa kafaya çarpışma: 1'i çocuk 4 yaralı

Erzincan'da akşam saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Ş.Y. (22) idaresindeki 24 DP 298 plaka otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'nda E.B'nin kullandığı 24 ABY 828 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALI

Kazada yaralanan sürücüler ile S.B. (29) ve E.B. (5) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.