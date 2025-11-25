Kaza yapan araç şaha kalktı! Tekirdağ'da şaşkına çeviren kaza

Tekirdağ-Kırklareli yolunda bir araç kontrolden çıkarak şaha kalktı. Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerindeki kazada bariyerlere çarpan araç dik biçimde durdu.

İKİ KİŞİ KURTARILDI

A.Ç.’nin kullandığı hafif ticari araç, köprü üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından dik şekilde durdu. Görenleri hayrete düşüren kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir risk ihtimaline karşı hazır bekletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.