Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kaza yapan araç şaha kalktı! Tekirdağ'da şaşkına çeviren kaza

Tekirdağ'da görenlerin yüreklerini ağzına getiren bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan araç tam köprünün korkuluklarının yanında dik biçimde durdu. Köprüden düşmemesiyle büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 20:03

- yolunda bir araç kontrolden çıkarak şaha kalktı. Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerindeki kazada bariyerlere çarpan araç dik biçimde durdu.

Kaza yapan araç şaha kalktı! Tekirdağ'da şaşkına çeviren kaza

İKİ KİŞİ KURTARILDI

A.Ç.’nin kullandığı hafif ticari araç, köprü üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından dik şekilde durdu. Görenleri hayrete düşüren kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza yapan araç şaha kalktı! Tekirdağ'da şaşkına çeviren kaza


Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir risk ihtimaline karşı hazır bekletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yapan araç şaha kalktı! Tekirdağ'da şaşkına çeviren kaza

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motosiklet karşıdan gelen kamyonetle kafa kafaya girdi! Kaza kamerada
ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#tekirdağ
#kırklareli
#Araç Kontrolden Çıkarma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.