18°
Gündem
Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 11 Kasım'da Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu kazada düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının eski ve bakımsız olduğu iddialarına cevap verdi. Söz konusu uçakların dünyanın en emniyetli uçakları olduğunu söyleyen Bakan Güler, "Çok ağır bakımlardan geçiyorlar. Ben kendim biniyorum. Hayatımız onlarda geçti" dedi. Uçağın karakutusuyla ilgili çalışmaların TUSAŞ'ta sürdüğünü belirten Güler, askeri hastanelerle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında 'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmek üzere toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı

MAĞARADA VE İSKENDERUN'DA ŞEHİT OLAN ASKERLER

Temmuz ayında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker ve İskenderun'da şehit olan 2 asker hakkında konuşan Güler, "Bütün olaylar operasyonel, idari ve teknik boyutlarıyla tek tek incelenmiş, hiçbir ayrıntı görmezden gelinmemiştir." dedi.

Bakanlık, Kuvvet Komutanlıkları ve ilgili tüm kurumların oluşabilecek zafiyet alanlarını tespit ettiğini belirten Güler, "Nitekim İskenderun Denizli Eğitim Er Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olaya dair araştırma süreci büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, kastı, kusuru veya ihmali tespit edilen alay ve tabur komutanları dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş, 8 personele ise kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Adli süreç de İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı

'ORDU SİYASALLAŞTI' ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Siyasetin TSK'ya müdahil olduğu şeklindeki eleştirileri cevaplayan Bakan Güler, "İnanın bana değerli vekillerim, bugüne kadar bir tane siyasetle ilgili bir şey benim önüme gelmemiştir" diyerek, "Şimdi bana bir tane örnek gösterin, ben kabul edeceğim. Gösteremezsiniz" dedi.

Komisyondaki milletvekillerinin, "Genelkurmay Başkanı'nın adını kimsenin bilmediğine" ilişkin eleştirisi üzerine Güler, "Bence sayın vekillerim eğer gerçekten böyleyse bundan da memnuniyet duymamız lazım. İşte 'ordu siyasallaştı' diyorsunuz ya. Siyasallaşmadığının görüntüsü de budur diyorum. Yani bugün sizler eğer Genelkurmay Başkanı'nın ismini bilmiyorsanız çok iyi bir gelişme bu." cevabını verdi.

Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı

ASKERİ HASTANELER AÇILACAK MI?

Askeri hastanelerin yeniden açılıp, açılmayacağı konusunda milletvekillerine bilgi veren Güler, "Askeri hastanelerle ilgili zaten açılması için çok yoğun çalışma var. Çok yoğun. Bizim askeri hastanelerle ilgili özellikle tabip ihtiyacımızı karşılamak için GATA'daki üniversitede her sene bunları yapıyoruz. Şu anda 744 küsur doktor adayı oradaki üniversitede okuyor. Bu sene 147 tane tabibimiz mezun oldu ve bunların hepsini kıtalarımıza gönderdik" dedi.

Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı

20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU UÇAK KAZASI

11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve içerisindeki 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin konuşan Güler, "13 ABD'den direkt aldığımız, 6 da Suudi Arabistan'dan aldığımız olmak üzere toplam 19 C-130 uçağımız var." diye konuştu.

Havacılıkta "eski uçak", "yeni uçak" diye bir şeyin olmadığını vurgulayan Güler, "Yani bugün ben 2025 model parçayı takıyorsam, motoru koyuyorsam üstüne uçak 2025 tarihli. Böyle bir şey bu. Çünkü çok ince ve çok zor ve çok ağır bakımlardan geçiyorlar. Yani eski uçak diye bir uçağımız yok bizim." ifadelerini kullandı.

Güler, uçaklarda 30-40 yıl sonrasında kaza riskinin arttığına ilişkin iddia üzerine de "Görmek isteyen arkadaşlarımız varsa bizim bakım merkezlerini gezdirebiliriz. Böyle bir riski olsa kabul eder miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Ben biniyorum, kendim biniyorum. Birisi 'C-130'a hiç bindin mi' diye sordu. Hayatımız onlarda geçti" cevabını verdi.

Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı

"DÜNYANIN EN EMNİYETLİ UÇAKLARI"

Bahse konu uçakların dünyanın en emniyetli uçakları olduğunu ifade eden Güler, bu uçakların toprak yol dahil hepsine inip kalkma özelliğinin bulunduğunu söyledi.

C-130 uçağının 70 ülkede kullanıldığını ifade eden Güler, söz konusu uçaklardan 2011 ve 2012 yıllarında Suudi Arabistan'dan 6 adet alındığını belirtti. Bu uçaklara hemen hemen bütün teknik aksamlarının değiştirilmesine yönelik TUSAŞ tarafından geliştirilen Erciyes projesinin uygulandığını dile getiren Güler, "6 tane uçağımız, düşen de dahil hepsine Erciyes projesi uygulandı." dedi.

Bakan Güler'den C-130 eleştirilerine cevap: Dünyanın en emniyetli uçağı

KARAKUTU RAPORUNDA SON DURUM

Düşen uçaktaki pilotlardan birinci pilotun 6 bin 209 saat, ikinci pilotun ise 2 bin 312 saat uçuş deneyimine sahip olduğunu aktaran Güler, "Uçağın normal yükle kalkış kapasitesi 20,2 ton, yolcu hariç. O gün uçağa yüklenen toplam yük 5,7 ton." diye konuştu.

Düşen uçağın karakutularının bulunarak üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Güler, "TUSAŞ şu anda çalışıyor. Geçen hafta kendileriyle görüştük. 2 aylık bir süreye ihtiyacımız var dediler. Açıklanırsa biz de hepsini açıklayacağız." ifadesini kullandı.

