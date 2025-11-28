Menü Kapat
18°
 Berrak Arıcan Baş

Trump ABD'nin artık 3. Dünya ülkelerinden göç almayacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki saldırının ardından göçmenlik politikalarını değiştireceğini söyledi. ABD lideri, 3. Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağı açıklamasında bulundu.

Trump ABD'nin artık 3. Dünya ülkelerinden göç almayacaklarını duyurdu
28.11.2025
28.11.2025
saat ikonu 09:00

ABD'de Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafızın vurulmasının ardından Başkan harekete geçti. Saldırganın Afgan uyruklu olmasının ardından Afganların göçmenlik başvurularını durduran Trump bu kapsamı genişletme kararı aldı.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından bazı göçmenlerin uçakla buradan getirildiğini gösteren bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğraf hakkında, "Bu, Afganistan’dan yapılan o dehşet verici hava tahliyesinin bir parçasıydı" ifadelerini kullanan Trump, "Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz ve kontrolden geçirilmeden ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz, ancak sahtekâr Joe Biden ve çetesinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız" dedi.

Trump ABD'nin artık 3. Dünya ülkelerinden göç almayacaklarını duyurdu

ABD teknolojik açıdan ilerlemiş olsa dahi, önceki göçmenlik politikalarının bu kazanımları aşındırdığını ve birçok kişi için yaşam şartlarını kötüleştirdiğini savunan Trump, "ABD sisteminin tamamen toparlanmasına imkân tanımak için üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım" ifadelerini kullandı.

''UYUMSUZ YABANCILAR SINIR DIŞI EDİLECEK''

Biden döneminde yasadışı şekilde ülkeye kabul edilen milyonlarca kişi dahil ABD’ye değer katmayan ya da sevmeyen herkesi ülkeden göndereceğini vurgulayan Trump, "Ülkemizin vatandaşı olmayan kişilere yönelik tüm federal yardımları ve destekleri sonlandıracağım. İç huzuru baltalayan göçmenlerin vatandaşlıklarını geri alacağım ve kamuya yük olan, güvenlik riski oluşturan veya batı medeniyetiyle uyumsuzluk sergileyen yabancı uyrukluları sınır dışı edeceğim" dedi.

Trump ABD'nin artık 3. Dünya ülkelerinden göç almayacaklarını duyurdu

''TEK ÇÖZÜM TERS GÖÇ''

Tüm bu planların düzeni bozan yasadışı göçmenleri ciddi ölçüde azaltmayı hedeflediğini iddia eden Trump, "Bu durumun tam anlamıyla düzelmesini sağlayacak tek şey ters göçtür" dedi. Amerika’nın temsil ettiği her şeyden nefret eden, çalan, öldüren ve yok edenler hariç herkese mutlu bir Şükran Günü dileyen Trump, huzuru bozan yasadışı göçmenlerin ise ülkede uzun süre kalmayacağını vurguladı.

ETİKETLER
#donald trump
#Afganistan Göçmenleri
#Göçmenlik Politikaları
#Abd Göçmenlik
#Tersi Göç
#Dünya
