Ankara'da korkutan yangın: Engelli 3 kardeşi komşuları kurtardı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gece geç saatlerde yangın paniği yaşandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde tek katlı bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

ENGELLİ KARDEŞLER YANGINDA MAHSUR KALDI

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, içeride zihinsel engelli olan ikisi erkek 3 kardeşin yaşadığı öğrenildi.

EV KULLANILAMAZ HALDE

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

KOMŞULARI KURTARDI

Yangın sırasında evde bulunan engelli kardeşlerin ise komşularının yardımıyla dışarıya çıkarılarak kurtarıldığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç soluğu olay yerinde aldı. Başkan ve yardımcısı mahalleye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.