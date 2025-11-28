Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Yaşam
Avatar
Editor
 28.11.2025

Ankara'da korkutan yangın: Engelli 3 kardeşi komşuları kurtardı

Ankara'da engelli 3 kardeşin yaşadığı evde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Alevlerin sardığı evdeki engelli kardeşler, komşuların yardımıyla kurtarıldı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da korkutan yangın: Engelli 3 kardeşi komşuları kurtardı
AA
28.11.2025
28.11.2025
'nın Çubuk ilçesinde gece geç saatlerde yangın paniği yaşandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde tek katlı bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

ENGELLİ KARDEŞLER YANGINDA MAHSUR KALDI

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, içeride zihinsel olan ikisi erkek 3 kardeşin yaşadığı öğrenildi.

EV KULLANILAMAZ HALDE

, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da korkutan yangın: Engelli 3 kardeşi komşuları kurtardı

KOMŞULARI KURTARDI

Yangın sırasında evde bulunan engelli kardeşlerin ise komşularının yardımıyla dışarıya çıkarılarak kurtarıldığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç soluğu olay yerinde aldı. Başkan ve yardımcısı mahalleye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

Ankara'da korkutan yangın: Engelli 3 kardeşi komşuları kurtardı
