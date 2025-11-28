Ankara'da korkutan yangın: Engelli 3 kardeşi komşuları kurtardı

Kategoriler
Ankara'nın Çubuk ilçesinde gece geç saatlerde yangın paniği yaşandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde tek katlı bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu.
Alevler kısa sürede tüm evi sararken, içeride zihinsel engelli olan ikisi erkek 3 kardeşin yaşadığı öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde bulunan engelli kardeşlerin ise komşularının yardımıyla dışarıya çıkarılarak kurtarıldığı öğrenildi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç soluğu olay yerinde aldı. Başkan ve yardımcısı mahalleye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.