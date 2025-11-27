Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
18°
Yaşam
 27.11.2025

Ev yangınında eski eş şüphesi! 1 kişi hayatını kaybetti

Babaeski'de ev yangını meydana geldi. Olayda ev sahibinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Korkunç olayda eski eşten şüpheleniliyor.

Ev yangınında eski eş şüphesi! 1 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
19:19
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
19:19

'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıktı. Alevlerin içinde kalan ev sahibi yaşamını yitirdi. Evi yaktığı iddiasıyla yakalandı.

Ev yangınında eski eş şüphesi! 1 kişi hayatını kaybetti

İKİ KİŞİ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Karahalil beldesinde C.S.'ye ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında C.S. ile evde bulunan Ç.Ç. (41) yaralandı.

Ev yangınında eski eş şüphesi! 1 kişi hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesken sahibi C.S.(46) hastanedeki yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ç.Ç'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan evi yaktığı iddiasıyla C.S’nin eski eşi B.D. (40) gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

ETİKETLER
#yangın
#ölüm
#eski eş
#kırklareli
#gözaltı
#Babaeski
#Yaşam
TGRT Haber
