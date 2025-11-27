Ev yangınında eski eş şüphesi! 1 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan ev sahibi yaşamını yitirdi. Evi yaktığı iddiasıyla eski eş yakalandı.

İKİ KİŞİ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Karahalil beldesinde C.S.'ye ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında C.S. ile evde bulunan Ç.Ç. (41) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesken sahibi C.S.(46) hastanedeki yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ç.Ç'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan evi yaktığı iddiasıyla C.S’nin eski eşi B.D. (40) gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.