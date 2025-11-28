Menü Kapat
18°
Ekonomi
Editor
 Onur Kaya

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğiliminde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin AK Parti döneminde dünyadan çok daha hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi. Bu ay öncü göstergelerden enflasyonun iyi bir noktada geleceğini tahmin ettiklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Enflasyonun tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldiğini söyleyebilirim. Enflasyon yeniden düşüş eğilimine girmiş durumda" dedi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
05:23
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
05:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni'ne katıldı. Törenin açılış konuşması yapan Cevdet Yılmaz, ekonomide korumacı eğilimlerin güçlendiği ve eski liberal kurallara dayalı üretim, ticaret düzeninin zayıfladığını belirterek, bu durumun ekonomide belirsizlikleri arttırdığını ve dünya büyümesinin de tarihsel ortalamalarının altında seyretmesine neden olduğunu ifade etti.

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğiliminde

"EKONOMİDE DÜNYADAN ÇOK DAHA HIZLI BÜYÜDÜK"

Dünyadaki savaşların yanı sıra ekonomik savaşların da yaşandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bu çerçevede, ABD, Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük ekonomik aktörlerin politikalarını yakından takip edip Türkiye'yi ona göre konumlandırmaları gerektiğini işaret etti. Yılmaz, "Bu çerçeve içinde dünyanın bu hali içinde Türkiye ekonomisi son 22-23 yılda dünyadan çok daha hızlı bir şekilde büyüdü. Dünya ortalama 3,5 büyürken bizim ekonomimiz yıllık ortalama 5,4 kaydetti. Dünyadan her yıl 1,9 puan daha fazla büyüdük. Bu önemli bir başarı. Bu da bizi belli bir yere getirmiş durumda. Bu yılda ekonomimizin yüzde 3,3 büyümesini bekliyoruz. Bir istikrar programı uyguladığımız halde enflasyonu düşürmeye çalıştığımız halde büyümemizi dünya ortalamasının üstünde tutabilmemiz de önemli bir başarı diye ifade etmek istiyorum. Bu yıl ekonomimiz inşallah 1,5 trilyon dolar seviyesini açmış olacak" şeklinde konuştu.

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğiliminde

"TÜRKİYE DÜNYANIN 16'NCI BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAK"

Türkiye'nin satın alma gücüne göre 12'nci büyük ekonomisi olduğunu bildiren Yılmaz, "Bu yıl IMF'nin dünyadaki ülkelerle ilgili tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye nominal dolar bazında dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olacak. Satın alma gücü paritesiyle ise 11'inci büyük olacağız" dedi.

"TÜRKİYE İLK DEFA YÜKSEK GELİRLİ ÜLKE HALİNE GELECEK"

Son dönemde Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümesine devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Ülkeleri dört gruba ayırıyorlar; düşük gelirli ülkeler alt orta gelirli ülkeler üst orta gelirli ülkeler ve yüksek gelirli ülkeler şeklinde. Son çeyrek asırda Türkiye neyi başardı diye soracak olursanız alt orta gelirden üst orta gelire yükseldi Türkiye ve burada kalıcı hale geldi. Şimdi ise bu yıl özellikle tam bu kritik eşikteyiz. Bu çerçevede Türkiye ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkelerden biri haline gelecek. Dünya Bankası hesaplamalarına göre. Burada kalıcı olmak önemli olan. Bu da rakamsal dönüşümlerin ötesinde niteliksel bir değişimi gerektiriyor. Sadece rakamları büyüterek bu ligde kalamazsınız. Kurumlarınızı dönüştürmeniz lazım, reformlar yapmanız lazım" açıklamasında bulundu.

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğiliminde

"BU LİGDE KALICI HALE GELECEĞİZ"

Ekonomik anlamda karamsar bir hava içine girmenin tehlikeli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, sosyal medyanın etkisinin özellikle bu karamsar havayı yayıcı bir etki oluşturduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Sosyal medyayla birlikte sağlıklı olmayan bir takım bilgiler, sağlıklı olmayan algılar üzerinden ekonomi tartışılıyor. Bunun yerine rakamlara dayalı, analizlere dayalı elbette sorunları tespit eden, sorunları görmezlikten gelmeyen ama bunlara gerçekçi analizlerle cevap veren bir ortama ihtiyacımız var. İşte yüksek gelirli ülkeler liginde böyle kalıcı hale geleceğiz. Adalet sistemimizden altyapımıza, sağlıktan eğitime, teknoloji politikalarına bütün alanlarda şehirleşmeye, afet meselelerine varıncaya kadar her alanda atacağımız adımlarla Türkiye'yi inşallah bu ligde kalıcı hale getireceğiz" diye konuştu.

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğiliminde

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 180,6 MİLYAR DOLAR

Yılmaz, tüm dünyanın pandemiyle birlikte farklı bir ekonomik ortama girdiğini söyleyerek, bu dönemde Türkiye'nin dünya ülkelerinin ortalama büyüme oranlarından iki kat daha fazla bir büyüme kaydettiğini söyledi.

Ankara'nın büyük bir ekonomik merkez olduğuna işaret eden Cevdet Yılmaz, "390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiş durumdayız" dedi.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin ve son iki üç yılda önemli bir gelişim sergilediğini kaydeden Yılmaz, 21 Kasım itibariyle 180,6 milyar dolarlık bir rezervi olduğunu ifade etti. Yılmaz, altın rezervlerinin de artış eğiliminde olduğunu söyleyerek, son dönemlerde altın fiyatlarının artmasıyla hem Merkez Bankası'nın hem de vatandaşların rezervinde önemli bir artış olduğunu ifade etti.

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğiliminde

"CARİ AÇIK VE RİSK PRİMİMİZ DÜŞÜŞTE"

Yılmaz, cari açığın düştüğünü ve dış borçlanma ihtiyacının azaldığının altını çizerek, "Cari açığı bu sene 1,4 civarında bekliyoruz. Milli gelir oranı olarak oldukça düşük seviyelere gelmiş durumda. Dolayısıyla dış borçlanma ihtiyacımız düşmüş durumda. Bir taraftan da CDS dediğimiz risk primimiz ciddi anlamda aşağıya gelmiş durumda. En son rakam bende olan 240 baz puan. İki sene önce bu 700'leri aşmıştı. Şu anda 240'lara kadar gerilemiş durumda. Kredi notlarımız artıyor" şeklinde konuştu.

ENFLASYON MESAJI

Ekonomide yönetiminde birinci önceliğin olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Enflasyonda bütüncül bir politika takip ediyoruz. Geçen yılın mayıs ayında yüzde 75'lere ulaşmıştı ve en yüksek zirveyi görmüştü. O tarihten bugüne dezenflasyon dediğimiz süreç devam ediyor. En son yüzde 32,9 gibi bir rakama geldi. Yani yaklaşık 43 puan geriledi enflasyon. Ama hala hane halkı ve real kesimde beklentileri arzu ettiğimiz ölçüde iyileştirebilmiş değiliz. Orada da bir iyileşme var ama tam arzu ettiğimiz yerde değiliz. Şu anda 32,9. Eylül ayında gıda fiyatlarından kaynaklı biraz beklentinin üstünde gelmişti. Çünkü aynı yılda hem don hem kuraklığı yaşadık. Bu tarımdaki bu gelişme büyümemizi bir miktar aşağı çekti. Enflasyonu da bir miktar yukarıya taşımış oldu gıda enflasyonunu. Bu ayın enflasyonunun iyi bir noktada geleceğini öncü göstergelerden tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla enflasyonun tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldiğini söyleyebilirim. Yeniden düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini öncü göstergelerden tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla tekrar o arzu ettiğimiz patikaya enflasyonun geldiğini söyleyebilirim."

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Yeniden düşüş eğiliminde

"YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ BAŞARACAĞIZ"

Yılmaz, genel finansal şartların iyileşeceğine dikkati çekerek, enflasyon düştükçe özel sektörün finansa erişiminin kolaylaşacağını ve finans maliyetlerinin de makul seviyelere doğru ineceğini dile getirdi. Makro politikaları iyileştirdiklerini de belirten Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel finansal ortamı iyileştireceğiz. Diğer taraftan selektif yaklaşımla zorluk yaşayan sektörlerimizi ve potansiyeli olan sektörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Burada da en önemli unsurlardan biri yeşil ve dijital dönüşüm. 12'inci planımızın da orta OVP'mizin de omurgasını oluşturan kavram yeşil ve dijital dönüşüm. Bu dönüşümü başarmak durumundayız. Sanayinin dönüşümü aslında bununla çok yakından ilgili."

