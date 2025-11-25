Menü Kapat
TGRT Haber
15°
Dev bankadan kritik Türkiye tahmini! Faiz, enflasyon ve büyüme beklentisini açıkladı

Kasım 25, 2025 14:48
1
HSBC Global Investment Research

2025 yılı biterken önümüzdeki yıla ilişkin öngörüler de netleşmeye başlıyor. HSBC Global Investment Research, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir değerlendirme raporu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında hem iç hem de dış şoklara rağmen dirençli kaldığını, özellikle iç kaynaklı gelişmelerin piyasalarda daha fazla dalgalanmaya neden olsa da genel makro görünümün sağlamlığını koruduğu belirtildi.
 

2
enflasyon

Bloomberg'te yer alan habere göre 2026 yılı için tahminlerini "yapıcı" olarak niteleyen banka, gelecek yıl ekonominin yüzde 3,5 civarında büyümesini ve büyümenin yüzde 3–4 aralığında tutulmasının politika yapıcılar için öncelik olacağını öngörüyor.  Bu durumun ise enflasyonun daha yavaş düşmesine yol açabileceği belirtiliyor.

 

3
manşet enflasyon

HSBC, manşet enflasyonun 2025 sonunda yaklaşık yüzde 32, 2026 sonunda ise yüzde 20 seviyesine gerilemesini bekliyor. 
 

4
FAİZ İNDİRİMİNDE GEVŞEME

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

HSBC, Para Politikası Kurulu’nun mevcut gevşeme döngüsünü sürdürmesini bekliyor.
 

5
faiz

Aralık ayında 150 baz puanlık indirim öngörülürken, 2026 sonunda politika faizinin yüzde 25,5’e ineceği tahmin ediliyor. Döviz politikası konusunda belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekilen raporda, TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 2023 Haziran–2024 Aralık arasında yüzde 31 artış gösterdiği, 2025’te ise yatay seyrettiği belirtildi. HSBC, 2026’da reel kurun önceki yıllardaki kadar hızlı değerlenmesini beklemiyor.
 

6
SİYASİ BELİRSİZLİKLER ANA RİSK

SİYASİ BELİRSİZLİKLER ANA RİSK

HSBC, siyasi belirsizliklerin 2026’da da ana risk unsuru olacağını kaydetti. Banka, siyasi dalgalanmalara rağmen ekonomi programının üçüncü yılında kararlılıkla uygulanmasının piyasalar tarafından olumlu karşılandığı belirtti.
 

7
FİYAT İSTİKRARI

Raporda, fiyat istikrarının henüz sağlanmadığına dikkat çekilse de ekonominin yumuşak inişle yönetildiği, finansal risklerin azaltıldığı ve bozucu önlemlerin kaldırıldığı ifade edildi.
 

8
BÜTÇE AÇIĞI

Raporda ayrıca bütçe açığının daraldığına işaret edildi. 12 aylık kümülatif açık geçen yıl GSYH’nin yüzde 4,7’sinden ekimde yüzde 3,9’a geriledi. Orta vadeli programın ise 2026’da mali duruşta belirgin bir sıkılaşmaya işaret etmediği, uzun vadede güvenilir bir mali konsolidasyon ve arz yönlü reformların ideal görülse de şimdilik geri planda kalmasının beklendiği belirtildi.

TGRT Haber
