Dev bankadan kritik Türkiye tahmini! Faiz, enflasyon ve büyüme beklentisini açıkladı

2025 yılı biterken önümüzdeki yıla ilişkin öngörüler de netleşmeye başlıyor. HSBC Global Investment Research, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir değerlendirme raporu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında hem iç hem de dış şoklara rağmen dirençli kaldığını, özellikle iç kaynaklı gelişmelerin piyasalarda daha fazla dalgalanmaya neden olsa da genel makro görünümün sağlamlığını koruduğu belirtildi.

