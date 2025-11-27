Menü Kapat
 | Berrak Arıcan Baş

ABD lideri Trump 2026'da bir ülkeyi G20 Zirvesi'ne davet etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılında G20 Zirvesi'ne Güney Afrika'yı davet etmeyeceğini açıkladı. Ayrıca tüm ödemelerin ve yardımların da durdurulacağını söyledi.

ABD Başkanı , Zirvesi'ne dair açıklamalarda bulundu. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth social'da açıklamalarda bulunan Trump, hükümetinin Afrikanerlar ile Hollanda, Fransız ve Alman kökenli diğer yerleşimcilerin maruz kaldığı korkunç ihlallerini kabul etmeyi veya ele almayı reddettiğini savundu.

Trump, "ABD bu yüzden Güney Afrika’daki G20 toplantısına katılmamıştır" hatırlatmasında bulundu. Güney Afrika’da beyaz insanların öldürüldüğünü ve çiftliklerine rastgele el konulmasına müsaade edildiğini belirten Trump, aralarında New York Times gazetesinin de bulunduğu "yalan haber medyasının" ise bu "soykırıma" karşı sessiz kaldığını iddia etti.

''HİÇBİR YERDE ÜYELİĞE LAYIK DEĞİL''

Güney Afrika’nın G20 Zirvesi’nin sonunda yapılan kapanış töreninde ABD Büyükelçiliği’nin kıdemli temsilcisine G20 dönem başkanlığını devretmeyi reddettiğini söyleyen Trump, "Bu nedenle Güney Afrika benim talimatımla gelecek yıl Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek olan 2026 G20 Zirvesi’ne davet edilmeyecektir. Güney Afrika, hiçbir yerde üyeliğe layık bir ülke olmadığını dünyaya göstermiştir ve biz de kendilerine yapılan tüm ödemeleri ve yardımları derhal durduracağız" açıklamasında bulundu.

ABD ZİRVEYE KATILMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada G20 Zirvesi’nin Güney Afrika’da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak nitelemişti.

Güney Afrika’da beyaz kökenli bireylere şiddet uygulandığını belirten Trump, "Afrikaner’lar (Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenler) öldürülüp katlediliyor ve topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollardan el konuluyor. Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullanmıştı. ABD, bu karar doğrultusunda zirveye katılım göstermemişti.

ETİKETLER
#donald trump
#güney afrika
#g20
#İnsan Hakları
#Afrikanerlar
#Beyazların Hakları
#Dünya
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
