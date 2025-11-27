Menü Kapat
18°
İkinci el araç alacaklar dikkat! Otomobil alacakların hayatını kurtaracak 7 madde

Kasım 27, 2025 12:58
1
İkinci el araç

İkinci el araç almak isteyenlere uyarılarda bulunan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, dikkat etmesi gereken 7 maddeye dikkat çekti.

2
ikinci el araçları

Sorunsuz ikinci el araçları müşterileri ile buluşturmayı misyon edinen Renew markası çatısı altında ikinci el faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Aras, 2. el araçların showroomda ve dijital mecralarda satışa sunmadan önce 150 noktaya kadar kontrolden geçirildiğini söyledi. 

3
araç

Aras, kontrol noktalarının, mekanik, kaporta, iç mekân ve süspansiyonlar ve benzeri alanları kapsadığını hatırlattı. Ayrıca bu kontroller sonucunda mekanik tüm sorunlar ile beraber, sürüş güvenliğini tehdit edebilecek diğer kusurların da giderildiğini sözlerine ekleyen Didem Aras, böylelikle Renew markasıyla güvenilir ve sorunsuz 2. el araca sahip olunabileceğini belirtti. 

4
otomobil

Aras, son olarak güvenli yatırım ve sürpriz masrafların minimize edilebilmesini sağlamak için, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken 7 altın unsura dikkat çekti.
 

5
araç alacaklar

Aras 7 maddeyi ise şu şekilde sıraladı;
"İlk sırada, araç fiyatı, sigorta, vergiler, bakım masrafları, yakıt tüketimi, kullanım amacı. tercih edilen modellerin piyasa değeri, benzer kilometre ve durum değerleri. ikinci sırada, trafik geçmiş raporu, hasar geçmişi, kilometre tutarlılığı, değişen parçalar. Her yıllık muayene ve servis kayıtları ile karşılaştırın. Düzenli bakımlar, önemli onarımlar ve kronik sorunlar. Kaç sahip olduğu, aracın kullanımı, kiralık, filo veya bireysel. 

6
otomobil

Üçüncü sırada, harici muayene, boya hataları, pas, çizikler, çarpışma izi gibi. Dördüncüsü, motor sesi ve çalışmasıdır. Düz rölanti, düzensiz ses yok; soğukta ve ısındığında performans. Sızdırmazlık, yağ, yakıt, soğutma sıvısı sızıntıları. 

7
test sürüşü

Daha sonra ise 5'inci madde, test sürüşü. Yol tutuşu ve direksiyon, boşluk, titreşim ve sapma. Vites geçişleri, özellikle manuel de geçişlerin temizliği. 

8
otomobil

6. madde de ise, satıcı garantisi, yetkili servis garantisi, uzatılmış garanti. Yetkili servisler tarafından yapılan bakımlar. Son olarak ise, finansman ve maliyet analizi. 

9
otomobil

Toplam sahip olma maliyeti. Vergi, sigorta, bakım, yakıt ve amortisman."

