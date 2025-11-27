İkinci el araç alacaklar dikkat! Otomobil alacakların hayatını kurtaracak 7 madde

Aras, kontrol noktalarının, mekanik, kaporta, iç mekân ve süspansiyonlar ve benzeri alanları kapsadığını hatırlattı. Ayrıca bu kontroller sonucunda mekanik tüm sorunlar ile beraber, sürüş güvenliğini tehdit edebilecek diğer kusurların da giderildiğini sözlerine ekleyen Didem Aras, böylelikle Renew markasıyla güvenilir ve sorunsuz 2. el araca sahip olunabileceğini belirtti.