Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Bugün rakibini ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Nefes kesen maçı televizyon ekranlarında canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Bu akşam oynanacak olan müsabaka Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İspanyol hakem Ricardo de Burgos olurken yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Karşılaşma TRT 1 kanalında yayınlanacak.