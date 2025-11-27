Halka arz takviminde yeni hisse var mı? Bu haftanın halka arzları

En son Pasifik Holding'in halka arz olduğu liste yakından takip edilirken yatırımcılar bu hafta halka arz takvimini araştırıyor.

HALKA ARZ TAKVİMİNDE YENİ HİSSE VAR MI?

Bu haftanın halka arz takvimine bakıldığında yeni bir hisse bulunmuyor. En son Pasifik Holding ve VAKFA halka arz olmuştu. Şu an için yeni bir hisse duyurusu bulunmamakta.

TASLAKTA OLAN HİSSELER

Baycan Elektrik Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş.

Tiryaki Anadolu Holding A.Ş.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Reis Makina Tic. ve San. A.Ş.

TIMUR

(nef) Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.

Çimstone İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

GLMND

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi San. ve Tic. A.Ş.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Tic. A.Ş.

Koç Bakır Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi A.Ş.

Dağ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İstinyepark İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık A.Ş.

Zms Demir Kömür Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.

Mar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ic Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.

Selectum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Taksim Holding A.Ş.

Mpg Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İdç Liman İşletmeleri A.Ş.

Gümüşoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Naturel Holding A.Ş.

Evofone Teknoloji A.Ş.