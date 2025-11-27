Menü Kapat
18°
Teknoloji
Apple'ın "kuruluş belgesi" satılıyor! Sadece 3 sayfa ama değeri dudak uçuklatıyor

Apple'ın 1976 tarihli orijinal kuruluş sözleşmesi ve Ron Wayne'in ayrılık belgesi, Christie's müzayede evinde satışa çıkıyor. Belge için istenen bedel adeta dudak uçuklatıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 12:36

Teknoloji dünyasının en değerli şirketlerinden biri olan 'ın temellerini atan üç sayfalık orijinal sözleşme, dudak uçuklatan bir fiyatla yeni sahibini arıyor. evi Christie's, 1 Nisan 1976 tarihinde Apple Computer Company'nin kurulmasını sağlayan orijinal ortaklık sözleşmesini satışa sunmaya hazırlanıyor.

4 MİLYON DOLARA ALICI BULABİLİR

, Steve Wozniak ve Ron Wayne arasındaki anlaşmayı belgeleyen tarihi evrak için biçilen değerin 2 ila 4 milyon dolar aralığında olması bekleniyor. Sözleşme metninde, şirketin ilk hisse dağılımı Jobs ve Wozniak için yüzde 45'er, Ron Wayne için ise yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Apple'ın "kuruluş belgesi" satılıyor! Sadece 3 sayfa ama değeri dudak uçuklatıyor

Satışa sunulacak pakette, şirketin kuruluşundan sadece 12 gün sonra Wayne'in ortaklıktan çekildiğini belgeleyen evraklar da yer alıyor. Wayne, şirketteki yüzde 10'luk payını devretmesi karşılığında başlangıçta 800 dolar, daha sonra ise ek olarak 1.500 dolarlık bir ödeme almıştı.

Konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamalarda girişimin bir "hız treni" olacağını bildiğini belirten Wayne, böylesine riskli bir yolculuğun kendisine göre olmadığını ifade etmişti.

Şayet Wayne'in elindeki yüzde 10'luk hisse günümüze kadar korunabilmiş olsaydı, Apple'ın 4 trilyon dolarlık piyasa değeri göz önüne alındığında, söz konusu pay yaklaşık 409 milyar dolara tekabül edecekti. Yıllar içinde yaşanan hisse bölünmeleri ve yapısal değişiklikler nedeniyle yapılan hesaplama yalnızca teorik bir karşılaştırma niteliği taşıyor.

Apple'ın "kuruluş belgesi" satılıyor! Sadece 3 sayfa ama değeri dudak uçuklatıyor

BELGE DAHA ÖNCE 500 DOLARA SATILMIŞTI

Ron Wayne, elindeki orijinal sözleşmeyi 1990'ların başında sadece 500 dolar karşılığında elden çıkarmıştı.

Apple'ın kuruluş belgeleri en son Sotheby's tarafından Aralık 2011'de düzenlenen müzayedede görülmüş ve Wayne'in ayrılık anlaşmasını da içeren lot, yaklaşık 1,6 milyon dolara özel bir koleksiyoncuya gitmişti. Christie's, sözleşmeyi ve Wayne'in ayrılık belgesini tek bir parça halinde 23 Ocak 2026'da açık artırmaya çıkaracak.

ETİKETLER
#apple
#steve jobs
#müzayede
#Steve Wozniak
#Ron Wayne
#Kuruluş Sözleşmesi
#Teknoloji Tarihi
#Teknoloji
