Telefonunuzun hacklendiğini gösteren kritik işaretler! Banka hesaplarınız boşaltılmadan kontrol edin

Günümüzde akıllı telefonlar, arkadaşlarımızla sohbet etmekten internetten ürün almaya kadar pek çok işlemde başrol oynuyor. Ancak cihazların hayatımızın merkezine yerleşmesi, hackerların da iştahını kabartan bir hedef haline gelmesine yol açıyor. Zira kişisel bilgilerimizin, banka hesaplarımızın ve özel mesajlarımızın saldırganların eline geçmesi, bazen tek bir anlık dikkatsizliğe bağlı olabilir.

TELEFONUMUZUN HACKLENDİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

"Hackleme" denilince akla genellikle "kapüşonlu hackerların" uzaktan kodlar göndererek sistemlere sızdığı film sahneleri gelse de, gerçek dünyadaki tehditler çok daha farklı bir işleyişe sahip.

Modern işletim sistemleri ve şifreleme teknolojileri, dışarıdan gelen saldırılarına karşı oldukça dirençli bir yapı sergiliyor. Saldırganlar ise bu güvenlik duvarlarını aşmak yerine, "sosyal mühendislik" adı verilen yöntemlere başvuruyor.

Kurbanın güvenini kazanarak veya tuzağa düşürerek şifrelerini ya da tek kullanımlık kodlarını kendi rızasıyla vermesini amaçlayan bu yöntem, genellikle oltalama (phishing) saldırılarıyla gerçekleştiriliyor. Üstelik çoğu zaman, "iş işten geçene kadar" hacklendiğinizin farkında bile olmazsınız.

AKILLI TELEFONUN HACKLENDİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER

Şüpheli uygulamalar ve reklamlar

Cihazınızda sizin yüklemediğiniz yabancı bir uygulama görmek veya sürekli açılan pencerelerle (pop-up) karşılaşmak, telefonunuzun güvenliğinin ihlal edildiğine dair en büyük işaretlerden biri olarak kabul ediliyor.

Android ekosistemi, sunduğu özgürlük ve dışarıdan uygulama yükleme (sideloading) imkanıyla bilinse de, bu esneklik kötü amaçlı yazılımların cihaza sızması için bir açık kapı bırakabiliyor.

Trojanlar ve reklam yazılımları (adware), akıllı telefonlarda en sık rastlanan tehditler arasında yer almakta. Reklam yazılımları saldırganlara gelir sağlamayı hedeflerken, trojanlar ise hassas kişisel verileri çalmaya odaklanıyor.

Cihazınızda kötü amaçlı uygulamalar olup olmadığını kontrol etmek için Android'in yerleşik Google Play Protect hizmetini kullanabilirsiniz. Play Store'u başlatın, profil resminize dokunun, "Play Protect"i seçin ve "Tara"ya dokunun.

Pil ömründe ve performansta ani düşüşler

Her kötü amaçlı yazılım kendini reklamlarla veya uyarılarla belli etmez. Bazı gelişmiş yazılımlar arka planda sessizce çalışarak faaliyetlerini gizli tutmayı başarıyor.

Son yıllarda artış gösteren "cryptojacking" (kripto hırsızlığı) saldırıları, cihazın işlemci gücünü kullanarak kripto para madenciliği yapıyor. Bu da telefonun sebepsiz yere yavaşlamasına, aşırı ısınmasına ve pilin normalden çok daha hızlı tükenmesine neden oluyor.

Ayarlar menüsünden pil kullanım detaylarını inceleyin. Arka planda enerji tüketen şüpheli bir süreç varsa (örneğin tanımadığınız bir uygulama / işlemin pil kullanım oranı çok yüksekse) telefonunuz saldırı altında olabilir.

Tuhaf mesajlar ve giriş denemeleri

Oltalama saldırıları genellikle e-posta veya SMS yoluyla gelen ve "meşru" görünen bağlantılar üzerinden gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, kaynağına tam olarak güvenilmeyen bağlantılara tıklanmaması konusunda uyarıyor.

Ayrıca telefonunuza gelen beklenmedik iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodları veya tanımadığınız giriş onay istekleri, birilerinin hesaplarınıza erişmeye çalıştığının somut bir kanıtı olabilir. Bu tür durumlarda, yapılan işlemden haberiniz yoksa direkt olarak reddedin.

TELEFONU NASIL GÜVENLİ HALE GETİREBİLİRİZ?

Eğer cihazınızda açıklanamayan bir yavaşlama, pil tüketimi veya şüpheli uygulamalar fark ederseniz, vakit kaybetmeden harekete geçmeniz gerekiyor.

İşletim sistemini güncel tutmak güvenlik açıklarını kapatmak adına hayati bir rol üstlenirken, şüphelerin devam etmesi durumunda telefonu fabrika ayarlarına döndürmek en etkili temizlik yöntemi olarak öneriliyor.