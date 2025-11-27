PlayStation Plus Aralık 2025 oyunları belli oldu: Değeri 6 bin TL’yi aşıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sony, PlayStation Blog'dan yapılan duyuru ile PlayStation Plus Aralık 2025 oyun kataloğunu paylaştı. Aralıkın ilk yarısında 3 yapım kullanıcılara sunulacak.
Aralık ayında PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra katmanlarından birine abone olanların oynayabileceği ücretsiz oyunlar; Lego Horizon Adventures | PS5, Killing Floor 3 | PS5, The Outlast Trials | PS5, PS4, Synduality Echo of Ada | PS5, Neon White | PS5, PS4 olacak.
Oyunların tamamına 2 Aralık 2025 itibarıyla erişmek mümkün. Eğer PS Plus servisine abone değilseniz ve yine de bu oyunları oynamak istiyorsanız, PlayStation Store üzerinden tamamına sahip olmanın bedeli yaklaşık 6 bin 475 TL.
Fiyatlardan bahsetmişken, PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Premium katmanlarının üyelik ücretleri şöyle:
PS Plus Essential:
PS Plus Extra:
PS Plus Deluxe: