PlayStation Plus Ocak 2026 oyunları belli oldu: Toplam değeri 4 bin TL'yi aşıyor

Sony, PlayStation Blog'dan yapılan duyuru ile PlayStation Plus Ocak 2026 oyun kataloğunu paylaştı. Ocak ayının ilk yarısında 3 yapım kullanıcılara sunulacak.

PLAYSTATİON PLUS OCAK 2026 OYUNLARI

Ocak ayında PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra paketlerinden herhangi birine abone olanların oynayabileceği ücretsiz oyunlar Need For Speed Unbound | PS5, Disney Epic Mickey: Rebrushed | PS4, PS5 ve Core Keeper | PS4, PS5 yapımları olacak.

Oyunların tamamına 6 Ocak 2026 itibarıyla erişmek mümkün. Öte yandan eğer PlayStation Plus servisine abone değilseniz ve yine de bu oyunları oynamak istiyorsanız, PlayStation Store üzerinden tamamına sahip olmanın bedeli yaklaşık 4 bin 198 TL.

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Fiyatlardan bahsetmişken, PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Premium katmanlarının üyelik ücretleri şöyle:

PS Plus Essential:

1 Aylık: 273 TL

273 TL 3 Aylık: 685 TL

685 TL 1 Yıllık: 2 bin 180 TL

PS Plus Extra:

1 Aylık: 405 TL

405 TL 3 Aylık: 1.121 TL

1.121 TL 1 Yıllık: 3 bin 645 TL

PS Plus Deluxe: