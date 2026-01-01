PlayStation Plus Ocak 2026 oyunları belli oldu: Toplam değeri 4 bin TL'yi aşıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sony, PlayStation Blog'dan yapılan duyuru ile PlayStation Plus Ocak 2026 oyun kataloğunu paylaştı. Ocak ayının ilk yarısında 3 yapım kullanıcılara sunulacak.
Ocak ayında PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra paketlerinden herhangi birine abone olanların oynayabileceği ücretsiz oyunlar Need For Speed Unbound | PS5, Disney Epic Mickey: Rebrushed | PS4, PS5 ve Core Keeper | PS4, PS5 yapımları olacak.
Oyunların tamamına 6 Ocak 2026 itibarıyla erişmek mümkün. Öte yandan eğer PlayStation Plus servisine abone değilseniz ve yine de bu oyunları oynamak istiyorsanız, PlayStation Store üzerinden tamamına sahip olmanın bedeli yaklaşık 4 bin 198 TL.
Fiyatlardan bahsetmişken, PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Premium katmanlarının üyelik ücretleri şöyle:
PS Plus Essential:
PS Plus Extra:
PS Plus Deluxe: