Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim? Yasin Kol Fenerbahçe, Galatasaray daha önce yönettiği maçlar, karnesi

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 14. haftası Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan dev derbi mücadelesine sahne olacak.
1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Galatasaray maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Ali Yılmaz görev alacak.
Yasin Kol kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 6 maçında görev aldı. bu karşılaşmaların 4'ünde sarı-lacivertliler, 1'inde ise rakipleri sahadan galibiyet ile ayrıldı. 1 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Yasin Kol bu maçlarda Fenerbahçe'ye 10 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gösterdi ve 4 penaltı verdi.
Yasin Kol, Galatasaray'ın ise kariyeri boyunca sadece 5 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 14 sarı ve 3 kırmızı kart gördü.
Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe maçları ve skorları şöyle:
Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray maçları ve skorları şöyle:
Yasin Kol, 15 Aralık 1987 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2008 yılında hakemlik yapmaya başlayan Yasin Kol, ilk Süper Lig maçını ise 13 Eylül 2020 tarihinde yönetti.