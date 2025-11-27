Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim? Yasin Kol Fenerbahçe, Galatasaray daha önce yönettiği maçlar, karnesi

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 14. haftası Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşecek olan dev derbi mücadelesine sahne olacak.

1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Galatasaray maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Ali Yılmaz görev alacak.

YASİN KOL FENERBAHÇE KARNESİ

Yasin Kol kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 6 maçında görev aldı. bu karşılaşmaların 4'ünde sarı-lacivertliler, 1'inde ise rakipleri sahadan galibiyet ile ayrıldı. 1 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Yasin Kol bu maçlarda Fenerbahçe'ye 10 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gösterdi ve 4 penaltı verdi.

YASİN KOL GALATASARAY KARNESİ

Yasin Kol, Galatasaray'ın ise kariyeri boyunca sadece 5 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 14 sarı ve 3 kırmızı kart gördü.

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe maçları ve skorları şöyle:

16.08.2025 | Göztepe 0:0 Fenerbahçe

04.05.2025 | Fenerbahçe 0:1 Beşiktaş

13.04.2025 | Sivasspor 1:3 Fenerbahçe

27.02.2025 | Gaziantep FK 1:4 Fenerbahçe

16.04.2022 | Fenerbahçe 2:0 Göztepe

20.02.2022 | Fenerbahçe 2:0 Hatayspor

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray maçları ve skorları şöyle:

04.10.2025 | Galatasaray 1:1 Beşiktaş

22.09.2025 | Galatasaray 3:1 Konyaspor

29.03.2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray

09.03.2025 | Alanyaspor 1:2 Galatasaray

20.05.2022 | Antalyaspor 1:1 Galatasaray

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2008 yılında hakemlik yapmaya başlayan Yasin Kol, ilk Süper Lig maçını ise 13 Eylül 2020 tarihinde yönetti.