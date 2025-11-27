Menü Kapat
Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim? Yasin Kol Fenerbahçe, Galatasaray daha önce yönettiği maçlar, karnesi

Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakemi kim olduğu TFF tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruya göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol olacak. Taraftarlar tarafından Yasin Kol Fenerbahçe, Galatasaray karnesi ve daha önce yönettiği maçlar merak ediliyor.

Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun 14. haftası ile arasında gerçekleşecek olan dev mücadelesine sahne olacak.

1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Galatasaray maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Ali Yılmaz görev alacak.

YASİN KOL FENERBAHÇE KARNESİ

Yasin Kol kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 6 maçında görev aldı. bu karşılaşmaların 4'ünde sarı-lacivertliler, 1'inde ise rakipleri sahadan galibiyet ile ayrıldı. 1 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Yasin Kol bu maçlarda Fenerbahçe'ye 10 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gösterdi ve 4 penaltı verdi.

YASİN KOL GALATASARAY KARNESİ

Yasin Kol, Galatasaray'ın ise kariyeri boyunca sadece 5 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 14 sarı ve 3 kırmızı kart gördü.

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe maçları ve skorları şöyle:

  • 16.08.2025 | Göztepe 0:0 Fenerbahçe
  • 04.05.2025 | Fenerbahçe 0:1 Beşiktaş
  • 13.04.2025 | Sivasspor 1:3 Fenerbahçe
  • 27.02.2025 | Gaziantep FK 1:4 Fenerbahçe
  • 16.04.2022 | Fenerbahçe 2:0 Göztepe
  • 20.02.2022 | Fenerbahçe 2:0 Hatayspor
YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray maçları ve skorları şöyle:

  • 04.10.2025 | Galatasaray 1:1 Beşiktaş
  • 22.09.2025 | Galatasaray 3:1 Konyaspor
  • 29.03.2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray
  • 09.03.2025 | Alanyaspor 1:2 Galatasaray
  • 20.05.2022 | Antalyaspor 1:1 Galatasaray
YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2008 yılında hakemlik yapmaya başlayan Yasin Kol, ilk Süper Lig maçını ise 13 Eylül 2020 tarihinde yönetti.

