Kritik asgari ücret zammı çıkışı! İslam Memiş Aralık ayı için tüm piyasayı uyardı

Kasım 27, 2025 12:09
1
Finans Analisti İslam Memiş

Finans Analisti İslam Memiş, YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında piyasalar hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret, altın, gümüş, Euro ve dolar hakkında öngörülerini paylaşan Memiş ayrıca 1 milyon lirası olan yatırımcılar için önerilerde bulundu.
 

2
bitcoin

Bitcoin’in kasım ayında en çok manipülasyon yapılan enstrüman olduğunu belirten Memiş, ay genelinin kötü geçtiğini, Bitcoin’de 81 bin dolara kadar düşüş görüldüğünü söyledi.

3
bitcoin

"Her ay yeni bir enstrümana operasyon yapacaklar" diyen Memiş, bu tarafta 90 bin dolar üzerine çıkılsa da sürecin bittiğine inanmadığını vurguladı. "102.500 dolar seviyesine gelince bir analiz yapacağım. 10 Aralık’ta FED’in faiz kararını görmek gerekiyor. Sonrasında Bitcoin ve Ethereum’un pozitif ayrışmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
 

4
islam memiş

2026’nın ilk çeyreğinde Rusya–Ukrayna arasında anlaşma olacağını ve bunun kripto piyasasında pozitif seyre destek vereceğini söyleyen Memiş, Bitcoin’i hala ucuz gördüğünü belirtti. "2025’in son aylarında iki seviyem vardı: 120 bin ve 140 bin dolar. Tekrar 120 bin dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştirmesi için 102.500 doları görmemiz gerekiyor" dedi.
 

5
bitcoin

BU RAKAMI GÖRMEZSE SERT DALGA GELİR

2026 yılında yükseliş yönlü beklentisinin devam ettiğini, ilk çeyrekte yükseliş beklediğini söyleyen Memiş, kısa vadeli sert düşüşlerin teknik ve mantıklı bir yanı olmadığını, bu düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu belirtti. Ancak 102.500 dolar seviyesinin kalıcı olmaması halinde ikinci dalga olarak sert düşüş yaşanabileceğini de ekledi.
 

6
madura

LİDER DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK

ABD–Venezuela ilişkilerinde kanlı bir süreç değil masada görüşme ve uzlaşma beklediğini, Maduro tarafında lider değişikliğinin zorunlu olacağını düşündüğünü söyledi.

 

7
Altın fiyatları ne olacak?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Memiş, ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına sarkmadıkça altın almayı uygun görmediğini belirtti ve "Rusya–Ukrayna barışını bekliyorum. 4.000 dolar seviyesi üstünde altın almayacağım" dedi.
 

8
petrol

Petrol lobisinin kazanmaya devam edeceğini, özellikle 2026’da Asya tarafında gerginlikler görülebileceğini ve Orta Doğu’da jeopolitik gerilimlerin süreceğini belirtti. “Piyasayı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar. 2025 yılında ‘Yatırımcılar değil sistem kazanacak’ demiştim, öyle de oldu. 2026 yılında da aynı sistemi göreceğiz.” dedi.
 

9
fed faiz

10 Aralık’ta FED’in yılın son faiz kararını açıklayacağını belirten Memiş, daha önce de söylediği gibi aralık ayında faiz indirimi beklemediğini, aynı görüşü koruduğunu ifade etti. “Eğer FED 25 baz puan faiz indirimi yaparsa altın ve gümüş tarafında toparlanma görürüz, kripto parada ise baskılanma olur. FED’in faiz kararı sonrası kripto parada toparlanma olabilir.” diye konuştu.
 

10
gümüş

Gümüşte kasım ayında pozisyonlarını kapattıklarını belirten Memiş, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini ve şu anda beklemede olduklarını söyledi.
 

11
bitcoin dolar

“4.000 dolar seviyesinin üstünden altın, 50 dolar üstünden gümüş almam. Bu seviyeden Bitcoin alırdım.” dedi. Döviz tercihi konusunda ise “Dolar mı Euro mu?” sorusuna, “Euro” yanıtını veren Memiş, “2026 yılı başında yükselecek değer Euro diyebilirim.” dedi.
 

12
ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücret için yüzde 20–22 aralığında zam beklediğini ifade eden Memiş, bunun dışında ek bir düzeltme beklemediğini söyledi. 2026 son çeyreğinde seçim planlanırsa ara destek gelebileceğini, farklı modellerin devreye sokulduğunu, vatandaşlık desteklerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Net asgari ücrete yüzde 22 zam gelmesi halinde 26.966 liraya yükseliyor.
 

13
1 MİLYON LİRA

1 milyon lirası olanlara öneri:

500 bin TL ile Bitcoin

250 bin TL ile gümüş

250 bin TL ile Euro alacağını söyledi.

