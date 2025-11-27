Kritik asgari ücret zammı çıkışı! İslam Memiş Aralık ayı için tüm piyasayı uyardı

2026’nın ilk çeyreğinde Rusya–Ukrayna arasında anlaşma olacağını ve bunun kripto piyasasında pozitif seyre destek vereceğini söyleyen Memiş, Bitcoin’i hala ucuz gördüğünü belirtti. "2025’in son aylarında iki seviyem vardı: 120 bin ve 140 bin dolar. Tekrar 120 bin dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştirmesi için 102.500 doları görmemiz gerekiyor" dedi.

