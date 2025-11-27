Menü Kapat
18°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Esenyurt'ta genç kız dehşeti yaşadı, çığlıkları sokağı inletti: Mahalleli, sapık adamı öldüresiye dövdü

Esenyurt’ta bir şahıs, okul çıkışı 18 yaşındaki lise öğrencisini sözlü taciz etti. Genç kızın bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, adamı tekme tokat dövmeye başladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
12:15
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
12:25

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde iğrenç bir olay yaşandı. Okuldan çıkan 18 yaşındaki Neşe Ö., yolda yürüdüğü sırada 49 yaşındaki Saffet E. tarafından sözlü tacize uğradı.

Esenyurt'ta genç kız dehşeti yaşadı, çığlıkları sokağı inletti: Mahalleli, sapık adamı öldüresiye dövdü

SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

Bu duruma sinirlenen genç kız, adama dönüp çığlık atmaya başladı. Kızın bağrışlarını duyan çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi darp etmeye başladı.

Esenyurt'ta genç kız dehşeti yaşadı, çığlıkları sokağı inletti: Mahalleli, sapık adamı öldüresiye dövdü

DÜKKANA SIĞINDI ORADA DA DAYAK YEDİ

Şüpheli, bir TV dükkanına girerek kaçmaya çalıştı ancak dükkana giren gençler adamı orada da dövmeye devam etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta genç kız dehşeti yaşadı, çığlıkları sokağı inletti: Mahalleli, sapık adamı öldüresiye dövdü

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Bu sırada genç kızın annesi de olay yerine geldi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

