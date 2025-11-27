Esenyurt'ta genç kız dehşeti yaşadı, çığlıkları sokağı inletti: Mahalleli, sapık adamı öldüresiye dövdü

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde iğrenç bir olay yaşandı. Okuldan çıkan 18 yaşındaki Neşe Ö., yolda yürüdüğü sırada 49 yaşındaki Saffet E. tarafından sözlü tacize uğradı.

SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

Bu duruma sinirlenen genç kız, adama dönüp çığlık atmaya başladı. Kızın bağrışlarını duyan çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi darp etmeye başladı.

DÜKKANA SIĞINDI ORADA DA DAYAK YEDİ

Şüpheli, bir TV dükkanına girerek kaçmaya çalıştı ancak dükkana giren gençler adamı orada da dövmeye devam etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Bu sırada genç kızın annesi de olay yerine geldi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.