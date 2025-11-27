Erzurum'da doğalgaz patlaması! 2 ev yıkıldı, kentin her yerinden ihbar yağıyor

Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Erzurum'da iki gündür doğalgaz sorunları yaşanıyor. Yaşanan sorunlar nedeniyle dün şehrin birçok noktasında kesintiler yaşanırken, vatandaşlar da gaz sızıntısı ihbarlarında bulundu.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bugün Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.