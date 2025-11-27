Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Erzurum'da doğalgaz patlaması! 2 ev yıkıldı, kentin her yerinden ihbar yağıyor

Erzurum'da iki gündür süren doğalgaz sorunu sonucu patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 2 ev yıkılırken, 1 vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
11:12
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
11:12

Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen 'da iki gündür doğalgaz sorunları yaşanıyor. Yaşanan sorunlar nedeniyle dün şehrin birçok noktasında kesintiler yaşanırken, vatandaşlar da gaz sızıntısı ihbarlarında bulundu.

Erzurum'da doğalgaz patlaması! 2 ev yıkıldı, kentin her yerinden ihbar yağıyor

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bugün Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.

Erzurum'da doğalgaz patlaması! 2 ev yıkıldı, kentin her yerinden ihbar yağıyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.

Erzurum'da doğalgaz patlaması! 2 ev yıkıldı, kentin her yerinden ihbar yağıyor
İLGİLİ HABERLER
Çanakkale'de korkunç patlama! Mahalleli gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
Şehir adeta havaya uçtu! İdlib'de şiddetli patlama
ETİKETLER
#yaralı
#erzurum
#doğalgaz patlaması
#Yoncalık
#Rabiaana Hatun Mahallesi
#Gazişkınması
#Yaşam
TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.