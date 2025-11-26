Çanakkale'de korkunç patlama! Mahalleli gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Çanakkale Gelibolu'da mahalleliyi korkutan patlama sesi! Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan 5. Sokak'ta 3 katlı bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada ortalık savaş alanına döndü. Evin penceresi iskeletiyle birlikte havaya uçan patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenildi. Patlama sonrası vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan G.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.