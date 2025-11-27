Kamyonun çarptığı demir duba ok gibi fırladı! O anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda dün öğle saatlerinde yaşanan olayda; mahalle arasında seyir halinde olan hafriyat kamyonu yola sığmayınca kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki demir dubalara zarar veren hafriyat kamyonu, bir demir dubayı da kapısı açık olan dükkanın içine adeta ok gibi fırlattı. Tam o sırada dükkandaki bir kişi kapıya doğru yönelirken, son anda demir dubadan kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.