Gözü gibi baktığı koçun kurbanı oldu! 10 dakikalık saldırının sonu kasapta bitti

İstanbul Silivri’de bir sitenin bahçesinde beslenen evcil koçun sahibine saldırması sonucu ilginç anlar yaşandı. Semizkumlar Mahallesi’nde 9 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Fikret B. henüz kuzu aşamasındayken sahiplendiği koçun hedefi haline geldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca hayvanın kafa darbelerine maruz kalan şahıs, yüzünden yaralanırken kaburgalarında da ciddi kırıklar meydana geldi. Olayın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Fikret B.’nin sağlık durumunun takibi sürerken, saldırgan koçun olaydan sonra sahibi tarafından kestirildiği bilgisine ulaşıldı. Yaşanan arbede ve şahsın ayağa kalkarak koçu bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.