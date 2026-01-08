Koyun akını: Birinin peşinden 49'u da markete daldı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bir markete yakındaki tarladan kaçan çok sayıda koyun girdi. Marketteki müşteriler ve çalışanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Tezgahlara vurarak hayvanları dükkandan çıkarmaya çalıştılar fakat başarılı olamadılar. Koyunlar, kasaya yakın bir bir yerde yaklaşık 20 dakika durduktan sonra tekrar dışarı çıktılar.