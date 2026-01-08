Kepenkle beraber havalandığı anlarla meşhur olan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kategoriler
73 yaşındaki Anne Hughes, Güney Galler'deki bir marketin açılmasını beklerken kepenkin açılmasıyla beraber havalandığı anların sosyal medyada viral olmasıyla ünlendi. İki sene önce yayımlanan güvenlik kamerası görüntüleriyle herkesi kahkahaya boğan yaşlı kadının hayatını kaybettiği duyuruldu. Yakınları, yılbaşı öncesi, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.