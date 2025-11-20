Otomobilin çarptığı karayoluna çıkan 12 koyun telef oldu: Kaza anı kamerada

Tokat-Niksar Ormanbeyli köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Tokat’tan Niksar istikametine seyir halinde olan Ertuğrul Gökçe, anayola kontrolsüz şekilde çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kaputu açılarak sürücünün görüş alanını kapattı. Sürücü güçlükle aracını yoldan çıkartarak olası ikinci bir kazayı önledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.