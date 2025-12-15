Alkollü araç kullandı, birinin ölümüne neden oldu: O anlar kamerada

Esenyurt Tem Haramidere bağlantı yolunda dün gece alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsü, Furkan Dinçer isimli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere düştü. Hastaneye kaldırılan kurye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kamyon sürücüsünün kuryeye çarptığı görülüyor. Kurye yola savrulurken, vicdansız sürücünün yoluna devam ettiği görülüyor.