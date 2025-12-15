Alkollü araç kullandı, birinin ölümüne neden oldu: O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Esenyurt Tem Haramidere bağlantı yolunda dün gece alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsü, Furkan Dinçer isimli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere düştü. Hastaneye kaldırılan kurye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kamyon sürücüsünün kuryeye çarptığı görülüyor. Kurye yola savrulurken, vicdansız sürücünün yoluna devam ettiği görülüyor.