Öğrencisini dövdü, tutup yere fırlattı! Okul müdüründen kan donduran sözler: Seni buraya gömerim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Yeniceköy Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana gelen olayda; okul Müdürü Mustafa Ç., sırada bekleyen Muhammed K. (11)'yı darbedip yere fırlattı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken olayın ardından öğrenci, durumu ailesine bildirdi. Ailenin müdürden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

KAN DONDURAN SÖZLER: SENİ BURAYA GÖMERİM

Yaşadığı dehşeti anlatan 11 yaşındaki öğrenci Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı ‘Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin verecek tutanak tutacak ben gitmem okula" ifadelerini kullandı.

"VİDEOYA BAKINCA ZATEN AKLIM BAŞIMDAN GİTTİ"

Baba Nihat Koca (49) ise yaptığı açıklamada, "Cuma günü işten eve geldim. Hanım bana ‘Muhammed'i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana okul müdürü ‘Muhammed'i dövmüş' dediler. Öğretmendir kızmıştır dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Öğretmen bunu yapsa sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar" dedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ailenin şiakyeti ve görüntülerin sosyal medyada infiale neden olması üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü Mustafa Ç.’yi görevden uzaklaştırdı.