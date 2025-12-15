Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Galatasaray'da deprem! Taraftarı şoke eden iddia: Takımdan gitmesi an meselesi

Galatasaray'da taraftarı şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Monaco'dan 30,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo'dan istediğini alamayan Galatasaray'ın olası bir transfer için menajerlerle temas halinde olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da deprem! Taraftarı şoke eden iddia: Takımdan gitmesi an meselesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
17:44
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
17:47

Galatasaray'da taraftarı şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda sezon başında Monaco'dan 30,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo depremi yaşanabilir...

Galatasaray'da deprem! Taraftarı şoke eden iddia: Takımdan gitmesi an meselesi

Sky Sport'un haberine göre; Singo'dan beklenen performansı alamayan Galatasaray yönetiminin muhtemel bir transfer için menajerlerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Galatasaray'da deprem! Taraftarı şoke eden iddia: Takımdan gitmesi an meselesi

LIVERPOOL'A ÖNERİLDİ

Singo'nun yeniden Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. Ayrıca Singo'nun Liverpool'a da önerildiği, ancak İngiliz kulübünün bu transferi öncelikleri arasına almadığı bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray'da deprem! Taraftarı şoke eden iddia: Takımdan gitmesi an meselesi

EN AZ 25 MİLYON EURO İSTENİYOR

Öte yandan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Wilfried Singo'dan 25-30 milyon euro arasında bir bonservis geliri hedeflediği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların bu rakamın altındaki tekliflere olumlu yaklaşmadığı vurgulandı.

#Spor
#Spor
TGRT Haber
