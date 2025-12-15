Galatasaray'da deprem! Taraftarı şoke eden iddia: Takımdan gitmesi an meselesi

Galatasaray'da taraftarı şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda sezon başında Monaco’dan 30,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo depremi yaşanabilir...

Sky Sport’un haberine göre; Singo’dan beklenen performansı alamayan Galatasaray yönetiminin muhtemel bir transfer için menajerlerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

LIVERPOOL'A ÖNERİLDİ

Singo’nun yeniden Serie A’da forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. Ayrıca Singo'nun Liverpool’a da önerildiği, ancak İngiliz kulübünün bu transferi öncelikleri arasına almadığı bilgisi paylaşıldı.

EN AZ 25 MİLYON EURO İSTENİYOR

Öte yandan Galatasaray’ın ara transfer döneminde Wilfried Singo’dan 25-30 milyon euro arasında bir bonservis geliri hedeflediği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların bu rakamın altındaki tekliflere olumlu yaklaşmadığı vurgulandı.