İl olacak ilçeler açıklandı mı? 2025 yılında il olacak ilçelerin listesi güncellendi

Tekirdağ'a bağlı olan Çorlu da listenin 11. sırasında yer aldı. En yüksek nüfusa sahip Tekirdağ ilçesi olarak kayıtlara geçen Çorlu, yakın zamanda il olarak karşımıza çıkacak. Bölge, Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy ilçeleri, doğudan İstanbul'un Silivri ilçesi, batıdan Süleymanpaşa ve Muratlı ilçeleri, güneyden Marmaraereğlisi ilçesi ve Marmara Denizi ile çevrilidir.