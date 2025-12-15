İl olacak ilçeler açıklandı mı? 2025 yılında il olacak ilçelerin listesi güncellendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'de il olacak ilçeler listesi belli oldu. Birçok ilçemiz önümüzdeki süreçlerde il unvanına sahip olabilecek. İl olabilmesi için coğrafi konumu, ekonomisi ve çeşitli faktörleri dikkate alınacak. Yaklaşık 40 ilçe için il olma yolculuğu başlıyor olabilir. Listenin ilk sırasında Akhisar yer alıyor.
Yaz turizminin sevilen yeri olan Alanya ise ikinci sırada yer aldı. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Alanya, gelişmekte olan ekonomisi ile il olma yolunda ilerlemeye başladı. İl olacak ilçeler listesinin ilk sıralarına yerleşmeyi başardı.
Listenin üçüncü sırasında Alaşehir bulunuyor. Alaşehir, İç Ege Bölgesi'nde, Batı Anadolu'daki doğu-batı yönlü ovalardan biri olan Gediz Ovası'nın doğu kesiminde bulunan bölgenin zamanla ilerleyen gelişimi iller listesinde yer almasına sebep oldu.
Türkiye'nin gözde illerinden biri olan İzmir'in Aliağa ilçesi önümüzdeki yıllarda il olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aliağa, 1937'de Menemen'e bağlı bucak olmuştur. 1952'de belediye teşkilatı kurulmuştur. 21 Ocak 1982'de Menemen'den ayrılarak ilçe olmuştur.
2024 yılı sonu itibarıyla resmî nüfusu 167.363 kişi olan Bandırma'da il olacak ilçeler listesine adını yazdırmayı başardı. Bandırma, Marmara Denizi'nin güneyinde, Bandırma Körfezi'nin en iç kısmında merkezlenen Balıkesir iline bağlı olarak bilinmekte.
Doğusunda Kınık ve Manisa ilinin Yunusemre ve Soma ilçeleri, kuzeyinde Balıkesir ilinin İvrindi, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri, batısında Dikili, güneybatısında ise Ege Denizi'ni bulunduran Bandırma da il olacak yerler arasında bulunuyor.
Listenin 7. sırasında Bodrum yer aldı. Yaz turizmi deyince akla ilk gelen bölge olan Bodrum her sene binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. Ekonomisi ve coğrafi konumu ile dikkatleri üzerine çeken Bodrum, il olma yolunda.
Adana'ya 47 kilometre uzaklıkta olan Ceyhan listenin 8. sırasına adını yazdırdı. Şehrin bilinen tarihi 9 bin yıl öncesine dayanırken binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Günden güne gelişen bölge il olacak ilçelerden biri olarak bilinmekte.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinden ayrılarak Bakanlar Kurulu kararıyla 2008'de ilçe haline gelmiş olan bölge şimdi de il olmak için gelişmeye devam ediyor. Kocaeli'de bulunan Çayırova'nın yüzölçümü 23 km² olarak kayıtlara geçti.
Sanayi alanında gelişmiş olan Çerkezköy artık il olabilecek. İl olacak ilçeler listesinde ilk 10'a girmeyi başaran bölge, İstanbul ve komşu ilçesi Çorlu'dan sonra Türkiye Trakyası'ndaki (Doğu Trakya) en büyük üçüncü yerleşim yeridir.
Tekirdağ'a bağlı olan Çorlu da listenin 11. sırasında yer aldı. En yüksek nüfusa sahip Tekirdağ ilçesi olarak kayıtlara geçen Çorlu, yakın zamanda il olarak karşımıza çıkacak. Bölge, Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy ilçeleri, doğudan İstanbul'un Silivri ilçesi, batıdan Süleymanpaşa ve Muratlı ilçeleri, güneyden Marmaraereğlisi ilçesi ve Marmara Denizi ile çevrilidir.
Darıca, Kocaeli'nin en kalabalık üçüncü ilçesi olarak bilinirken gelişen ekonomisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İl olacak ilçeler listesinde ise 12. sırada yer alıyor. 16 km'lik kıyı şeridiyle, Darıca sahilleri Marmara bölgesinin en beğenilen yerleri arasında yer almakta.
Doğubayazıt ya da eski adıyla Bayazıt, Ağrı iline bağlı bir ilçe olan Doğubayazıt ise listede 13. sırada yer alırken ilerleyen süreçte il olabilir. Doğusunda İran, güneyinde İran ve Van (Muradiye-Çaldıran), batısında Diyadin ve Taşlıçay, kuzeyinde Tuzluca, Iğdır ve Aralık bulunuyor.
Balıkesir'in sevilen ilçelerinden biri olan Edremit, önümüzdeki yıllarda il olabilecek. İlçe merkezi deniz seviyesinden 16 metre yükseklikte olup, ilçe sınırları içinde en yüksek dağ olan Kazdağı'nın Sarıkız Tepesi 1767 metre yükseklikte. İl olacak ilçeler listesinin de ilk 20'sinde yer almayı başardı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin sevilen yerlerinden biri olan Van'ın ilçesi olan Erciş, Van'ın yolundan ilerliyor. Van Gölü'nden 5 km içeride, Van Gölü'nden 25 metre yükseklikte kurulmuş olan Erciş'in Van il merkezine uzaklığı ise 100 kilometre olarak bilinmekte.
Akdeniz kıyısının sevilen yeri Mersin'in ilçesi olan Erdemli, yakın zamanda il olabilir. İl olacak ilçeler listesinin güncellenmesinin ardından Erdemli de sıralamada yerini almayı başardı. İlçe nüfusu 2023 sayımına göre yaklaşık 153.967'dir.
İlçenin kuzeyinde Emirgazi, doğusunda Niğde, güneyinde Karaman ve Halkapınar, batısında ise Karapınar yer alırken Ereğli, il olacak ilçeler listesinde yer aldı. İlçenin en önemli akarsuyu İvriz Çayı üzerinde kurulu olan İvriz Barajı, Ereğli'de hem tarım alanlarını sulamakta hem de içme suyu ihtiyacını karşılıyor.
Fethiye, eşsiz manzarası ve yaz turizmi ile adından söz ettirmeyi başarırken gelişen ekonomisi ile il olmayı hak eden bölgeler arasında yer aldı. Her yaz binlerce kişinin ziyaret ettiği Fethiye'de yerli, yabancı ziyaretçi sayısı seneden seneye artıyor.
Marmara Bölgesi'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Gebze, yakın zamanda il olabilir. Ekonomisi büyük oranda sanayiye dayalı, Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesi olması nedeniyle önümüzdeki süreçte il olabilecek.
İnegöl ilçesinin yüzölçümü 1.118 km² olurken, il olacak ilçeler listesinin 20. sırasına yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı verilerine göre İnegöl 302.251 kişilik nüfusuyla Bursa'nın merkez dışındaki en büyük ilçesi olarak kayıtlara geçti.