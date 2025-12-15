Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

Dünyanın en küçük ülkeleri, yüzölçümleri ile herkesi şaşırtıyor. Harita üzerinde görmek için bile büyük çaba sarf ettiren bu ülkeler, sahip oldukları statü ile küresel çapta büyük etkilere yol açıyor. Özellikle hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından Türkiye’deki ortalama bir ilden bile daha ufak olan bu ülkeler kendilerine has yönetim şekilleri ile de gündeme geliyor. İşte dünyanın en küçük ülkeleri ve yüzölçümlerine dair detaylar…