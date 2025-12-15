Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

Aralık 15, 2025 17:28
1
Dünyanın en küçük ülkeleri

Dünyanın en küçük ülkeleri, yüzölçümleri ile herkesi şaşırtıyor. Harita üzerinde görmek için bile büyük çaba sarf ettiren bu ülkeler, sahip oldukları statü ile küresel çapta büyük etkilere yol açıyor. Özellikle hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından Türkiye’deki ortalama bir ilden bile daha ufak olan bu ülkeler kendilerine has yönetim şekilleri ile de gündeme geliyor. İşte dünyanın en küçük ülkeleri ve yüzölçümlerine dair detaylar…

2
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

Kimi Avrupa’nın göbeğinde, kimi ise Pasifik Okyanusu’nun ortasında. İklimden ekonomiye birçok farklılıkları var ancak bu ülkeleri ortak paydada bir araya getiren nokta hepsinin de yüzölçümünün çok küçük olması. Doğal güzellikleri ve kültürel mirasları her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyanın en küçük ülkeleri ve yüzölçümlerine dair ayrıntılar hazırladığımız listede bir araya geldi….

3
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKELERİ LİSTESİ

1 - Vatikan

 Yüzölçümü 0,44 km²

4
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

2 – Monako

Yüzölçümü 2,3 km²

5
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

3 – Nauru

Yüzölçümü 21 km² 

6
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

4 – Tuvalu

Yüzölçümü 26 km² 

7
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

5 - San Marino

Yüzölçümü 61,2 km²

8
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

6 – Lihtenştayn

Yüzölçümü 160,5 km²

9
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

7 - Marshall Adaları

Yüzölçümü 181 km²

10
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

8 - Saint Kitts ve Nevis

Yüzölçümü 261 km²

11
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

9 – Maldivler

Yüzölçümü 297,8 km²

12
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

10- Malta

Yüzölçümü 316 km²

13
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

11 – Grenada

Yüzölçümü 344 km²

14
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

12 - Saint Vincent ve Grenadinler

Yüzölçümü 389 km²

15
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

13 – Barbados

Yüzölçümü 430 km²

16
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

14 - Antigua ve Barbuda

Yüzölçümü 440 km²

17
Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

15 – Seyşeller

Yüzölçümü 455 km²

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.