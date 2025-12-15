Dünyanın en küçük ülkelerini gördünüz mü? Yüzölçümleri Türkiye’deki ilçelerden bile küçük ama ülke statüsündeler

Kategoriler
Dünyanın en küçük ülkeleri, yüzölçümleri ile herkesi şaşırtıyor. Harita üzerinde görmek için bile büyük çaba sarf ettiren bu ülkeler, sahip oldukları statü ile küresel çapta büyük etkilere yol açıyor. Özellikle hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından Türkiye’deki ortalama bir ilden bile daha ufak olan bu ülkeler kendilerine has yönetim şekilleri ile de gündeme geliyor. İşte dünyanın en küçük ülkeleri ve yüzölçümlerine dair detaylar…
Kimi Avrupa’nın göbeğinde, kimi ise Pasifik Okyanusu’nun ortasında. İklimden ekonomiye birçok farklılıkları var ancak bu ülkeleri ortak paydada bir araya getiren nokta hepsinin de yüzölçümünün çok küçük olması. Doğal güzellikleri ve kültürel mirasları her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyanın en küçük ülkeleri ve yüzölçümlerine dair ayrıntılar hazırladığımız listede bir araya geldi….
1 - Vatikan
Yüzölçümü 0,44 km²
2 – Monako
Yüzölçümü 2,3 km²
3 – Nauru
Yüzölçümü 21 km²
4 – Tuvalu
Yüzölçümü 26 km²
5 - San Marino
Yüzölçümü 61,2 km²
6 – Lihtenştayn
Yüzölçümü 160,5 km²
7 - Marshall Adaları
Yüzölçümü 181 km²
8 - Saint Kitts ve Nevis
Yüzölçümü 261 km²
9 – Maldivler
Yüzölçümü 297,8 km²
10- Malta
Yüzölçümü 316 km²
11 – Grenada
Yüzölçümü 344 km²
12 - Saint Vincent ve Grenadinler
Yüzölçümü 389 km²
13 – Barbados
Yüzölçümü 430 km²
14 - Antigua ve Barbuda
Yüzölçümü 440 km²
15 – Seyşeller
Yüzölçümü 455 km²