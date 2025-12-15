Menü Kapat
Burak Yılmaz neden istifa etti? Gaziantep FK’da sürpriz ayrılık kararı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın aldığı karar doğrultusunda görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. Kararın ardından ayrılığın sebebi ise merak konusu oldu.

Burak Yılmaz neden istifa etti? Gaziantep FK’da sürpriz ayrılık kararı
15.12.2025
15.12.2025
ekiplerinden 'da Teknik Direktör istifasını sunmuştu.

Gaziantep temsilcisi, Burak Yılmaz'ın yerine ilk tercih olarak bir ismi belirledi.

Gündeme gelen iddialara göre kırmızı-siyahlılarda ismi öne çıktı.

Burak Yılmaz neden istifa etti? Gaziantep FK’da sürpriz ayrılık kararı

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek etmiştir.”

Burak Yılmaz neden istifa etti? Gaziantep FK’da sürpriz ayrılık kararı

BURAK YILMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Öte yandan Burak Yılmaz da istifa kararının ardından yaptığı açıklamayla birlikte merak edilen sorulara da açıklık getirdi.

Burak Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gelinen noktada, saha içindeki başarının ve saha dışındaki fedakârlıkların yeterince değer görmediğini hissettik. Dün oynanan maçta yaşadıklarım ise bu olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı yansıması olmuştur.”

#Futbol
#süper lig
#istifa
#gaziantep fk
#burak yılmaz
#ilhan palut
#Aktüel
