Burak Yılmaz neden istifa etti? Gaziantep FK’da sürpriz ayrılık kararı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Burak Yılmaz istifasını sunmuştu.

Gaziantep temsilcisi, Burak Yılmaz'ın yerine ilk tercih olarak bir ismi belirledi.

Gündeme gelen iddialara göre kırmızı-siyahlılarda İlhan Palut ismi öne çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir.”

BURAK YILMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Öte yandan Burak Yılmaz da istifa kararının ardından yaptığı açıklamayla birlikte merak edilen sorulara da açıklık getirdi.

Burak Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gelinen noktada, saha içindeki başarının ve saha dışındaki fedakârlıkların yeterince değer görmediğini hissettik. Dün oynanan maçta yaşadıklarım ise bu olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı yansıması olmuştur.”