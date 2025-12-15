Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri! FB'de 8 futbolcu yok

Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Süper Lig kapsamında oynanacak olan kritik karşılaşmadan Fenerbahçe galibiyet ile ayrılırsa tekrardan puan tablosunda 2. sıraya yükselecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın maç kadrosunda Fenerbahçe'den 8, Konyaspor'dan ise 4 futbolcu yer almayacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri merak ediliyor. TFF tarafından Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakem kadrosu duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri! FB'de 8 futbolcu yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 17:00

Trendyol 'in 16. haftasının son maçları kapsamında bugün ile karşı karşıya gelecek. Namağlup olarak lige devam eden Fenerbahçe bu sezon 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 33 puan toplayan sarı-lacivertliler, Konyaspor mücadelesinden galibiyet ile ayrılırsa Trabzonspor'u geçerek 2. sıraya yerleşecek.

Konyaspor ise bu sezon 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 16 puanla ligde 12. sırada yer alan Konyaspor, son 5 haftada ise galibiyet alamadı. Konyaspor, Fenerbahçe karşısında puan alarak taraftarına kendini affetirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri ise gündem oldu.

Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri! FB'de 8 futbolcu yok

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra milli takımda olan Youssef En-Nesyri ve Nene'de mücadelede yer almayacak. Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'da karşılaşmada oynamayacak.

Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri! FB'de 8 futbolcu yok

FENERBAHÇE - KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe'de Nene ve En-Nesyri'nin milli takımda olmasından dolayı Jhon Duran ve Oğuz Aydın'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Hilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Müleka, Umut

Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri! FB'de 8 futbolcu yok

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre Fenerbahçe - Konyaspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta'nın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. TFF tarafından karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka'nın, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yer alacağı duyuruldu.

ETİKETLER
#süper lig
#konyaspor
#Maç Sonuçları
#Fenerbahçe
#Maç Takımı Kadro
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.