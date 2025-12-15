Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri! FB'de 8 futbolcu yok

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının son maçları kapsamında bugün Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Namağlup olarak lige devam eden Fenerbahçe bu sezon 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 33 puan toplayan sarı-lacivertliler, Konyaspor mücadelesinden galibiyet ile ayrılırsa Trabzonspor'u geçerek 2. sıraya yerleşecek.

Konyaspor ise bu sezon 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 16 puanla ligde 12. sırada yer alan Konyaspor, son 5 haftada ise galibiyet alamadı. Konyaspor, Fenerbahçe karşısında puan alarak taraftarına kendini affetirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri ise gündem oldu.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra milli takımda olan Youssef En-Nesyri ve Nene'de mücadelede yer almayacak. Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'da karşılaşmada oynamayacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe'de Nene ve En-Nesyri'nin milli takımda olmasından dolayı Jhon Duran ve Oğuz Aydın'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Hilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Müleka, Umut

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre Fenerbahçe - Konyaspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta'nın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. TFF tarafından karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka'nın, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yer alacağı duyuruldu.