2026 asgari ücret belli oldu mu, ne zaman belli olacak? Asgari ücret ikinci toplantı tarihi duyuruldu

2026 asgari ücret zammında görüşmeler sürüyor. 12 Aralık Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez toplandı. Birkaç kez yapılacak olan toplantıların ardından asgari ücretlilerin yeni yılda alacağı zam oranı netleşecek.

2026 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

2026 yılında uygulanacak olan zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını tamamlarken ikinci toplantının tarihi belli oldu. 18 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan ikinci toplantının ardından yaklaşık 2 toplantı sonrasında zam oranı netleşecek.

%25 zam uygulanırsa net asgari ücretin 27.630 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

%27 zam öngörüsünde net asgari ücretin 28.072 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

%29 artış senaryosunda net asgari ücretin 28.515 TL’ye ulaşacağı hesaplanıyor.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2026 asgari ücret zammında ilk toplantı

%31 zam yapılması durumunda net ücretin 28.957 TL’ye çıkacağı öngörülüyor.

%32 artış halinde net asgari ücretin 29.178 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

%33 zam uygulanırsa net asgari ücretin 29.399 TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplantının 18 Aralık Perşembe gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Milyonların beklediği asgari ücret zammının netleşeceği tarih henüz belirlenmedi. Toplamda gerçekleşecek olan 3-4 toplantı sonrasında 2026 yılında uygulanacak olan zam oranı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI SON 5 YIL?

2017 asgari ücret (net): 1.404 TL

2018 asgari ücret (net): 1.603 TL

2019 asgari ücret (net): 2.020 TL

2020 asgari ücret (net): 2.324 TL

2021 asgari ücret (net): 2.825 TL

2022 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 4.253 TL

2022 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 5.500 TL

2023 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 8.506 TL

2023 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 11.402 TL

2024 asgari ücret (net): 17.002 TL

https://x.com/tgrthabertv/status/1999063308754673889?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999063308754673889%7Ctwgr%5Ede9524b11e7e8eaa64df828bbfb188780a251e69%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tgrthaber.com%2Faktuel%2Fasgari-ucret-zammi-ne-zaman-belli-olacak-2026-asgari-ucret-zamminda-ilk-toplanti-3269988