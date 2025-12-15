Nene, Semedo, En Nesyri Fenerbahçe Konyaspor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe sakatlar ve cezalılar

Nene, Semedo, En Nesyri'nin Fenerbahçe - Konyaspor maçında neden oynamayacağı gündem oldu. Trendyol Süper Lig kapsamında Kadıköy'de oynancak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kritik mücadelede Fenerbahçe 3 puan alırsa tekrardan Trabzonspor'u geçerek 2. sıraya yükselecek. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında aldığı beraberlik nedeniyle 3. sıraya gerilemişti. Trabzonspor ise bu hafta Beşiktaş karşısında berabere kaldı.

Taraftarlar tarafından karşılaşma öncesinde Nene, Semedo, En Nesyri Fenerbahçe - Konyaspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

NENE FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Mali Milli Takımı'nın kampına katılan Nene, Fenerbahçe - Konyaspor maçında forma giymeyecek. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertliler ile 11 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 713 dakika süre bulan Nene, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

SEMEDO FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Nelson Semedo, Başakşehir - Fenerbahçe maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisi henüz sona ermedi.

Fenerbahçe tarafından Semedo'nun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

EN NESYRİ FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youseff En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları kapsamında milli takımına katıldı. En Nesyri milli takımda olduğu için Fenerbahçe - Konyaspor maçında forma giyemeyecek.