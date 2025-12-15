Dev petrol şirketi satıldı: Zorda kalan rakibini satın aldı

Kategoriler
İngiliz petrol ve gaz devi Harbour Energy, mali darboğaza giren Waldorf’un Kuzey Denizi’ndeki Birleşik Krallık varlıklarını 170 milyon dolara devraldı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından şirket hisseleri erken işlemlerde yüzde 4’ün üzerinde yükseldi.
İngiltere’nin en büyük petrol ve gaz üreticisi Harbour Energy, 170 milyon dolarlık bir anlaşmayla Waldorf Energy Partners ve Waldorf Production’ın Birleşik Krallık Kuzey Denizi’ndeki tüm iştiraklerini bünyesine kattı. Satın alma, nakit sıkıntısı yaşayan ve alacaklılarına ödeme yapamaz hale gelen Waldorf’un iflas başvurusunda bulunduğu bir dönemde geldi.
Harbour Energy, anlaşmanın sektördeki belirsizliklerin arttığı bir süreçte önemli bir hamle olduğuna dikkat çekti. Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın işin sürdürülebilirliğini desteklediği, istihdamı koruduğu ve enerji güvenliğine katkı sağladığı vurgulandı.
Satın alma, Harbour Energy’nin Kuzey Denizi’ndeki varlığını da ciddi şekilde büyütüyor. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte şirketin Catcher deniz sahasındaki payı yüzde 50’den yüzde 90’a yükselecek. Harbour, bu genişlemenin nakit akışını güçlendireceğini ve Birleşik Krallık’taki operasyonları daha dayanıklı ve uzun vadede sürdürülebilir hale getireceğini belirtiyor. Satın almanın gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.