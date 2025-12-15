Dev petrol şirketi satıldı: Zorda kalan rakibini satın aldı

İngiltere’nin en büyük petrol ve gaz üreticisi Harbour Energy, 170 milyon dolarlık bir anlaşmayla Waldorf Energy Partners ve Waldorf Production’ın Birleşik Krallık Kuzey Denizi’ndeki tüm iştiraklerini bünyesine kattı. Satın alma, nakit sıkıntısı yaşayan ve alacaklılarına ödeme yapamaz hale gelen Waldorf’un iflas başvurusunda bulunduğu bir dönemde geldi.