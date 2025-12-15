Menü Kapat
10°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü'nün kardeşi Raşit ilk kez konuştu! "İçinizden geçerim"

Güllü'nün ölümünün ardından yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Güllü'nün kardeşi Raşit ilk kez konuştu. Yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter ile uzun süredir görüşmediğini belirten Raşit, "Çocukların yüzlerine herhangi bir şey çıktığında, kaba tabir, içlerinden geçeceğimi zaten belirttim" dedi.

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Güllü'nün oğluyla ilgili de çeşitli iddialar yer alırken, ünlü şarkıcının kardeşi Raşit ilk kez konuştu.

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞİ RAŞİT İLK KEZ KONUŞTU

Olayın takipçisi olduğunu ancak basında yer almamak için çaba sar ettiğini belirten Raşit, 'Ben en başından beri bu süreçte aile avukatımız olan Rami Bey'e güvendim. Onun doğrultusunda 'beklemede kalın, ben bu konuda süreci bekleyin' dedi bana. Hani ben konunun en başından beri takipçisiyim. Medyaya yansıtmadım. Ben hayatımın hiçbir zamanında medyatik olmadım. Evet. Çocukların yüzlerine herhangi bir şey çıktığında, kaba tabir, içlerinden geçeceğimi zaten belirttim. Tamam, yeğenim olabilirsin ama şu andan itibaren yeğenim değilsiniz. Yüzlerine karşı bunu da söyledim" dedi.

Güllü'nün kardeşi Raşit ilk kez konuştu! "İçinizden geçerim"

Yeğeni Tuğberk'in kendisini aradığını belirten Güllü'nün kardeşi Raşit, "Tuğberk'e söyledim zaten bunu. Beni bir kere aradı. 'Dayı savcılığa gitmeyi düşünüyormuşsun.' diye sordu. Dedim, 'Tabii ki gideceğim.' Ve dedim, 'bu konuda herhangi bir şey çıkarsa' dedim, 'inşallah' dedim, 'parmağınız çıkmaz.' Hani siz bu konuda böyle bir şey yapmamışsınızdır, buna inanmak istiyorum. Ama çıkarsa bilin ki karşınızda ben varım. Benim de nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. Ablama ne kadar düşkün olduğumu biliyorsunuz. Benim canımı yakanın, ben de canını yakarım dedim yani." dedi.

Güllü'nün kardeşi Raşit ilk kez konuştu! "İçinizden geçerim"

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN BABASI İLK KEZ KONUŞTU

Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter, açıklamasında, "Baba - kız olarak bağlarımız çok güçlü değildi. Bir babayım, inanmak istemedim. Sultan, bugüne kadar neden itiraf etmedi de bekledi. Sultan, neyin pazarlığını yaptı da bekledi? Tuğyan, çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok. Mahkemeyi beklemekte fayda var" dedi.

Güllü'nün kardeşi Raşit ilk kez konuştu! "İçinizden geçerim"
