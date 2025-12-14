ÖGG soruları ve cevapları sorgulama ekranı 2025: ÖGG 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı A-B kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2025 yılında düzenlenecek 118. temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınav kılavuzunu daha önce duyurmuştu. Kılavuzla birlikte cevap anahtarı ve sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Silahsız olarak eğitim alan ve özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların yazılı sınavdan en az 60 puan alması gerekmektedir. Silah bilgisi eğitimi alanlar ise yazılı sınavın ardından atış poligonlarında düzenlenecek sınavlara katılacak. Peki ÖGG soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi cevap anahtarı sorgulama yöntemi…

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Görevlisi 118. Temel Eğitim Sınavı ve 94. Yenileme Eğitimi oturumları tamamlandı. EGM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sınav sorular ve cevap anahtarı 16 Aralık salı günü erişime açılacak.

ÖGG SONUÇLARI 2 OCAK’TA DUYURULACAK

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim sınavında adaylara 100 adet genel soru yönetilirken silahlı kursiyerlere ise +25 adet silah bilgisi sorusu yöneltildi.

Adayların cevapladıkları her sorunun puan olarak karşılığı bir olarak belirlenirken yanlış cevaplar doğru yanıtları götürmeyecek.

EGM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre sonuçları 2 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV TAKVİMİ

Yazılı sınavın yapılacağı tarih: 14 Aralık Pazar

15-28 Aralık 2025: Uygulamalı atış sınavlarının yapılacağı tarih

17-19 Aralık 2025: Yazılı sınav sorularına itiraz etme ve ücret yatırma

26 Aralık 2025: Yazılı sınav sorularının itiraz sonuçlarının erişime açılması

05-07 Ocak 2026: Yazılı sınav sonuçlarına itiraz etme ve ücretin yatırılması

8 Ocak 2026: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanması



