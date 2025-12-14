Menü Kapat
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'cemevi' tepkisi! 'Siyasi bir bühtan'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Özgür Özel'e 'cemevi' tepkisi geldi. Çelik, "Alevi canlarımızın değerlerinin 'yalan siyasetiyle' partimize iftira atmak için anılması çok üzücüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'cemevi' tepkisi! 'Siyasi bir bühtan'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in ifadelerine tepki göstererek, "Alevi canlarımızın değerlerinin, ’yalan siyasetiyle’ partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür" ifadelerine yer verdi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'cemevi' tepkisi! 'Siyasi bir bühtan'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ’AK Parti’nin mantığı ’cemevi, cümbüş evi’ dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığına bağladılar’ sözü siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, ’yalan siyasetiyle’ partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez. Yine dün CHP tarafından iktidarımıza ’gayrı milli’ denmesi, tümüyle gayrımeşrudur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri ’milli stratejilerin’ devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği ’yerli ve milli özgüven devrimi’ dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/omerrcelik/status/2000151423049216354?s=20

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bahis skandalı açıklaması: Planımız var
#Politika
