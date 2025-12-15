Elon Musk’ın yapay zekâsı Grok okulda eğitim verecek

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise projeyi, ülkenin teknolojiye bakışının bir yansıması olarak görüyor. Daha önce El Salvador’u bitcoin’i yasal ödeme aracı kabul eden ilk ülke haline getiren Bukele, aynı zamanda Orta Amerika’da sosyal medya platformu X’i en aktif kullanan liderlerden biri olarak biliniyor. Bukele, xAI ile yapılan iş birliğinin ülkenin geleceğini “beklemek yerine inşa etme” anlayışının bir parçası olduğunu vurgularken, bu ortaklığın insanlık adına olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini savundu. Elon Musk da projeye sosyal medya üzerinden destek verdi.

ÖĞRETMENİN YERİNE DEĞİL, YANINDA

xAI cephesi ise Grok’un sınıflarda öğretmenlerin yerini almayacağının altını çiziyor. Şirket, sohbet botunu binlerce eğitimciyle birlikte çalışan, ders anlatımını ve öğrenci takibini kolaylaştıran bir destek aracı olarak konumlandırıyor. Yine de yapay zekânın hemen her alanda hızla yayılması, gelecekte eğitimin temel unsurlarından biri haline gelmesinin kaçınılmaz olduğu yorumlarını da beraberinde getiriyor.