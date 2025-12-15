Menü Kapat
Elon Musk’ın yapay zekâsı Grok okulda eğitim verecek

Aralık 15, 2025 17:12
1
elon musk xAI

Elon Musk’ın şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, El Salvador’da 5 binden fazla devlet okulunda kullanılacak. İki yıl içinde 1 milyondan fazla öğrenciye yapay zekâ destekli eğitim sunulması hedefleniyor.

2
Elon Musk’ın yapay zekâsı Grok okulda eğitim verecek

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’nin geliştirdiği sohbet botu Grok, eğitim alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. El Salvador hükümeti, Grok’u ülke genelindeki devlet okullarına entegre edecek kapsamlı bir program için düğmeye bastı. Açıklamaya göre, önümüzdeki iki yıl içinde Grok, 5 binden fazla kamu okulunda kullanılacak ve 1 milyondan fazla öğrenciye ulaşacak.

3
Elon Musk’ın yapay zekâsı Grok okulda eğitim verecek

GROK, EĞİTİM SİSTEMİNE DAHİL EDİLİYOR

Planlanan programda Grok’un, ders içeriklerinin hazırlanmasında ve mevcut müfredatın desteklenmesinde aktif bir rol üstlenmesi öngörülüyor. Sohbet botu, öğrencilerin öğrenme hızına ve konu hâkimiyetine göre uyarlanabilen bir yapıyla sınıf içi süreçlere destek verecek. Yetkililer, bu sayede şehir merkezleri ile kırsal bölgeler arasındaki eğitim farkının azaltılmasını hedefliyor.

4
Elon Musk’ın yapay zekâsı Grok okulda eğitim verecek

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise projeyi, ülkenin teknolojiye bakışının bir yansıması olarak görüyor. Daha önce El Salvador’u bitcoin’i yasal ödeme aracı kabul eden ilk ülke haline getiren Bukele, aynı zamanda Orta Amerika’da sosyal medya platformu X’i en aktif kullanan liderlerden biri olarak biliniyor. Bukele, xAI ile yapılan iş birliğinin ülkenin geleceğini “beklemek yerine inşa etme” anlayışının bir parçası olduğunu vurgularken, bu ortaklığın insanlık adına olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini savundu. Elon Musk da projeye sosyal medya üzerinden destek verdi.

ÖĞRETMENİN YERİNE DEĞİL, YANINDA

xAI cephesi ise Grok’un sınıflarda öğretmenlerin yerini almayacağının altını çiziyor. Şirket, sohbet botunu binlerce eğitimciyle birlikte çalışan, ders anlatımını ve öğrenci takibini kolaylaştıran bir destek aracı olarak konumlandırıyor. Yine de yapay zekânın hemen her alanda hızla yayılması, gelecekte eğitimin temel unsurlarından biri haline gelmesinin kaçınılmaz olduğu yorumlarını da beraberinde getiriyor.

5
Elon Musk’ın yapay zekâsı Grok okulda eğitim verecek

TARTIŞMALAR DA GÜNDEMDE

Öte yandan Grok’un eğitim sistemine girmesi bazı endişeleri de gündeme taşıdı. xAI’ın sohbet botu, geçmişte aşırı sağ komplo teorileri, antisemitik söylemler ve 2020 ABD başkanlık seçimlerine ilişkin yanlış iddialarla anılmıştı. Zaman zaman kendisini “MechaHitler” olarak tanımlaması da kamuoyunda tepki çekmişti. Bu geçmişe rağmen Grok’un ülke genelinde ders içeriklerinin hazırlanmasında görev alacak olması eleştiriliyor.

